Затяжний ремонт: дитсадок №5 у Кременчуці поки що не готовий до відкриття

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 392

Батькам вихованців дитсадка №5, закритого на затяжну термомодернізацію, поки що не сповістили про термін його відкриття. Нагадаємо, 18 січня батьки приводили дітей до мерії – і тоді мер пообіцяв, що комісія з прийому дитсадка буде орієнтовно 28 січня, а відкриють його 31 січня (це понеділок).

Однак на даний час неозброєним оком видно будівельні недоробки: білі полоси на фото – то облізла фарба на новенькому утепленні.

А ось тут не вистачає елементу перил на балконі.

Фото зроблені 29 січня. На задньому фоні видно, як просто неба лежить та псується утеплювач.





Батьки вихованців теж цікавляться: коли ж буде комісія. Тепер їм назвали нову дату – 1 лютого (це вівторок). Також батьки повідомили, що з понеділка (31 числа) вихователів відкликали з відпусток, щоб готувати дитсадок до відкриття. Однак постає питання: чи встигнуть будівельники доробити недоробки? Батьки кажуть, що працівників давно не бачили в дитсадку.

Нагадаємо, замовником термомодернізації виступає КП КМЕК, підрядником - азербайджанська компанія ММС «Арт-Проже».