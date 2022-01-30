Що робити, якщо тест на COVID-19 виявився позитивним: покрокова інструкція

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 735

Якщо ви зробили тест на COVID-19, і він виявився позитивним, то перше, що варто зробити - залишатися вдома та обмежити контакти з іншими людьми.

Доречно також повідомити людей, з якими ви напередодні мали фізичний контакт, про позитивний результат тестування. Це потрібно, щоб унеможливити подальшу передачу вірусу. Потім зв'яжіться зі своїм сімейним лікарем та дотримуйтесь його інструкцій.

Якщо йдете до лікаря на прийом, то обов’язково використовуйте засоби індивідуального захисту, уникайте великих скупчень людей та тримайте дистанцію. Узгодьте із лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі та не поширювати COVID-19.

Чесно розповідайте лікарю про свої симптоми. Говоріть правду, не варто придумувати «додаткових» симптомів та станів, адже на основі обстеження лікар ухвалює рішення про спосіб лікування. Якщо ж не маєте жодних симптомів, так і скажіть. Бувають випадки, коли хвороба протікає безсимптомно або в легкій формі.

«Швидку» викликайте лише за необхідності невідкладної допомоги. Зараз в Україні на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.

Важливо, що рішення про госпіталізацію приймає лікар на основі проведеного обстеження. Телефонувати на «103» варто за наявності наступних симптомів та станів, що виникають у пацієнтів із COVID-19:

біль у грудній клітці;

важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;

сатурація з рівнем кисню в крові менше ніж 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр;

порушення свідомості;

інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан.

Пам’ятайте, що COVID-19 швидко поширюється, тому не наражайте інших на небезпеку інфікування.