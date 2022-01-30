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Кременчук, Культура, Кременчуг

Рідкісні марки, поштівки, листи з приватного архіву: у галереї діє «козацька» виставка

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 288

 

Своєю колекцією ділиться пан Ярослав Вінков

Кременчуцьке товариство філателістів запрошує кременчужан відвідати філателістичну виставку «Українське козацтво», яка відкрилася у міській художній галереї. На виставці представлена колекція члена Кременчуцької асоціації філателістів України пана Ярослава Вінкова.

Щира дяка за розвиток української культури і духовності, збереження історії рідного краю та за унікальну можливість побачити рідкісні марки, поштівки, марковані листи з приватного архіву, - написала на своїй сторінці у фейсбуці директорка галереї Оксана Бойко.

Нагадаємо, у Кременчуцькй художній галереї зараз дія родинна виставка подружжя Бориса Сердюка та Алли Касьян «Територія творчості та любові», де можна переглянути пейзажі нашого міста та роботи у техніці кінусайга.

Галерея за адресою вул. Коцюбинського, 4 працює за таким графіком:

  • середа-п'ятниця – 10.00-16.00;
  • субота, неділя – 10.00-16.30;
  • понеділок, вівторок – вихідні.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Оксана Бойко
Теги: марки конверт поштівка виставка галерея козаки
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