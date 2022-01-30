Рідкісні марки, поштівки, листи з приватного архіву: у галереї діє «козацька» виставка

Своєю колекцією ділиться пан Ярослав Вінков
Кременчуцьке товариство філателістів запрошує кременчужан відвідати філателістичну виставку «Українське козацтво», яка відкрилася у міській художній галереї. На виставці представлена колекція члена Кременчуцької асоціації філателістів України пана Ярослава Вінкова.
Нагадаємо, у Кременчуцькй художній галереї зараз дія родинна виставка подружжя Бориса Сердюка та Алли Касьян «Територія творчості та любові», де можна переглянути пейзажі нашого міста та роботи у техніці кінусайга.
Галерея за адресою вул. Коцюбинського, 4 працює за таким графіком: