Рідкісні марки, поштівки, листи з приватного архіву: у галереї діє «козацька» виставка

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Кременчуцьке товариство філателістів запрошує кременчужан відвідати філателістичну виставку «Українське козацтво», яка відкрилася у міській художній галереї. На виставці представлена колекція члена Кременчуцької асоціації філателістів України пана Ярослава Вінкова.

Щира дяка за розвиток української культури і духовності, збереження історії рідного краю та за унікальну можливість побачити рідкісні марки, поштівки, марковані листи з приватного архіву, - написала на своїй сторінці у фейсбуці директорка галереї Оксана Бойко.

Нагадаємо, у Кременчуцькй художній галереї зараз дія родинна виставка подружжя Бориса Сердюка та Алли Касьян «Територія творчості та любові», де можна переглянути пейзажі нашого міста та роботи у техніці кінусайга.

Галерея за адресою вул. Коцюбинського, 4 працює за таким графіком: