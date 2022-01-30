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Надзвичайні новини, Полтавщина

Пожежа в Потоках: вогонь спричинив збитків майже на 150 тисяч гривень

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 701

 

Вогонь знищив господарчу будівлю, побутові речі, 1 кубометр дрів, півтонни сіна та циркулярну пилу

29 січня о 4.15 на номер «101» надійшла інформація про пожежу в селі Потоки. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького міськрайонного ГУ ДСНС у Полтавській області. 

За 20 хвилин рятувальники прибули на місце і з'ясували, що вогонь охопив господарську будівлю площею 48 м². Пожежу вдалося ліквідувати о 5.50.

Полум'я повністю знищило будівлю, побутові речі, що в ній знаходилися, 1 кубометр дрів, півтонни сіна та циркулярну пилу. Загальна сума збитків становить 149 550 гривень. 

Причини та обставини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пожежа ДСНС Потоки
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