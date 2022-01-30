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Кременчужанин просить заборонити багатим чиновникам отримувати матеріальну допомогу: петиція

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 588

 

Петиція розміщена на сайті Президента України

На сайті Президента України розміщена петиція «Економія коштів платників податків». Її автор, кременчужанин Андрій Наумов, звернувся до ТЪ – щоб через наше видання попросити підтримки містян, не байдужих до проблеми, яку він порушує. Поки що станом на 30 січня петиція набрала 111 голосів, а для розгляду Президентом необхідно 25000.

Ось текст петиції, підтримати яку можна тут:

«Заборонити усім громадянам України, включаючи народних депутатів, міністрів, усіх чиновників України отримувати матеріальну допомогу на вирішення матеріальних проблем, компенсації за будь що, якщо їх дохід перевищує 500 тисяч гривень на рік, або якщо мають свій бізнес, мають заощадження на рахунку у банках більш ніж 300 тис грн, більше ніж 10 тис на рахунку в іноземних валютах - в доларах США, або у евро. Якщо мають в такому ж еквіваленті, згідно декларації, на зберіганні готівкою».

Нагадаємо, топ-чиновники Кременчука, маючи доходи вище за міністрів, також вказують у своїх річних деклараціях матеріальну допомогу.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: петиція чиновники доходи
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