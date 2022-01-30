«Банкіри», «гадалки» та «діти в біді»: як кременчужанам вберегтися від шахраїв

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 292

Шахраї використовують найрізноманітніші методи та способи: від простого прохання повернути помилково перекинуті гроші на мобільний, і до хитрих схем з фейковимим сайтами та розіграшами

27 січня до поліції Кременчука звернулася жінка, яка повідомила, що 26 січня, на проспекті Лесі Українки до неї підійшли дві жінки й пообіцяли зняти порчу. Виманили в неї 1500 грн за золоті прикраси.

Останнім часом шахраї активізувалися, а кременчужани все частіше втрачають пильність.

Ось кілька порад як вберегтися від шахраїв:

Шахраї використовують найрізноманітніші методи та способи: від простого прохання повернути помилково перекинуті гроші на мобільний, і до хитрих схем з фейковимим сайтами та розіграшами цінних подарунків.

Частіше за все людей ошукують за допомогою телефонних дзвінків. Шахраї представляються працівниками банку та повідомляють про вигадану проблему з вашою карткою або рахунком. Завдяки цій схемі, довірливі люди розголошують особисту інформацію та втрачають свої гроші.

Ніколи не повідомляйте невідомим людям конфіденційної інформації: номер картки та пароль від неї, строк дії картки та код CVC2 (номер із трьох цифр у верхній правій частині смуги для підпису).

Варто пам'ятати, що справжні працівники банку такої інформації у вас не запитають. Якщо вам телефонують з подібним питанням, одразу кладіть слухавку й перетелефонуйте за офіційним номером банку.

Якщо ви все ж таки встигли повідомити якусь інформацію, одразу зателефонуйте до банку та повідомте. Працівники банку заблокують ваш рахунок поки ви не звернетеся особисто до відділення. Таким чином ви збережете ваші заощадження на рахунку.

Якщо з рахунку встигли вкрасти гроші, одразу телефонуйте в поліцію.

Якщо з рахунку встигли вкрасти гроші, одразу телефонуйте в поліцію. Є випадки шахрайства, коли людям під час телефонної розмови представлялися працівниками поліції та повідомляли неправдиву інформацію про те, що їх родич здійснив ДТП та пропонували закрити справу за допомогою грошей.

Для того, щоб не стати жертвою такого шахрайства, варто пам'ятати, що поліція ніколи не телефонує та не вимагає хабарів. Тож якщо ви отримали такий дзвінок, одразу телефонуйте у справжню поліцію на 102.

Для того, щоб не стати жертвою такого шахрайства, варто пам'ятати, що поліція ніколи не телефонує та не вимагає хабарів. Тож якщо ви отримали такий дзвінок, одразу телефонуйте у справжню поліцію на 102. Купівля в інтернеті - це найпопулярніший вид інтернет-шахрайства. Найбільша кількість шахрайства на сайті ОLХ. Покупців приваблює більший вибір та менша ціна. Людина замовляє товар, перераховує гроші на картку і на тому тиша.

Потрібно купувати речі тільки на перевірених сайтах та у перевірених продавців. І ніколи не потрібно заздалегідь повністю оплачувати товар або робити передоплату.

Потрібно купувати речі тільки на перевірених сайтах та у перевірених продавців. І ніколи не потрібно заздалегідь повністю оплачувати товар або робити передоплату. Коли голос у слухавці повідомив вам, що ви виграли новенький автомобіль, але вам потрібно перерахувати якусь суму - це точно шахраї. Також якщо ви отримали смс повідомлення про виграш, не потрібно переходити ні за якими сумнівними посиланнями та дзвонити на невідомі номери.

І головне - не продовжуйте розмову із шахраями, одразу кидайте слухавку, або проходьте повз. Шахраї - вмілі маніпулятори, легко заговорять, не помітите як вже віддали їм свою власніть.