«Підвищення все одно буде»

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Пільговий газ не врятує від зростання цін: що буде з вартістю продуктів та коли чекати оновлених цінників

Ціни на продукти зростатимуть. Це невідворотньо і пов'язано не лише із захмарною вартістю газу для українських виробників, але й із багатьма факторами, з якими зіткнулись різні галузі. Зростає вартість сировини, мінімальна зарплата, енергоносії. А все це паровозиком тягне за собою вартість товарів на полицях супермаркетів. Ми поспілкувались із представниками підприємств та асоціацій, аби дізнатись, яких цінників чекати у продовольчому кошику.

Пільгового газу на всіх не вистачить

Ціни на газ для бізнесу із грудня пішли у піке: напередодні Нового року виробники продуктів звернулись до уряду з проханням обмежити газові тарифи. Адже це загрожує призупиненню роботи підприємств. У відповідь Мінагрополітики оприлюднило список виробників, які зможуть отримувати для роботи газ українського видобутку з обмеженою націнкою 25%. А націнка за постачання природного газу для підприємств цих галузей не має перевищувати 1%. Така пільгова ціна діятиме до 30 квітня цього року. Передбачають вартість газу не більше ніж 25 тис грн за 1000 куб м, тоді як комерційна ціна вже понад 73 тис за 1000 кубів).





- Цей наказ дасть змогу виробникам не зупиняти виробництво та не підвищувати ціни на соціально важливі продукти, - говориться у повідомленні Мінагрополітики.

Регулюванню ціни на газ для певної групи виробників передував Меморандум про взаєморозуміння щодо стабілізації цін на природний газ власного видобутку між Мінагрополітики та профільними асоціаціями виробників. До списку пільговиків потрапили ті підприємства та підприємці, які виробляють м’ясо птиці, яйця, молочні продукти, борошно, хліб та олію.

Кому з наших дадуть пільги

Зокрема, серед підприємств Кременчука та району, які мають право на пільговий газ - ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» (ПрАТ «Данон-Кремез»); ТОВ «Креммілк» (виробник масла та сиру); ТОВ «Кохнівський хліб» ТОВ; «Кременчуцький хлібокомбінат»; ПрАТ «Гурман»; ПрАТ «Діадема»; МПП «Ілона»; ТОВ «Кременчуцьке інкубаторно-птахівниче підприємство»; ТДВ «Кременчуцька птахофабрика», що у Потоках (колишня назва – птахофабрика «Росія»); ТОВ «Кременчуцький елеватор», «Віктор і К» із Власівки (власник торговельної марки «Королівський смак») та афілійоване з цією компанією ТОВ «Кухар Рішельє».

Не увійшли до переліку та не отримають пільговий газ ПрАТ фабрика «Рошен», компанії «Лукас» та «Салекс».

Проте і пільгові ціни на газ не допоможуть зупинити цінники на товарах.

- Підвищення все одно буде. Газ по соціальній ціні дозволить лише частково компенсувати збитки попереднього кварталу, - ділиться з нами представник кременчуцького підприємства. - Вчора відбулися газові торги, законтрактовано понад 1 млн кубів соціального газу. Проте цього замало. Ми розуміємо, що при необхідних 30 мільйонах кубів, газ вдалося придбати не всім. Чесно кажучи, його мало кому вдалося придбати. Так, дали газ по 25 грн за куб. Проте ресурсів мало. Не всі зможуть його придбати. І навіть не всі підприємства, затверджені у переліку Мінагрополітики та Міненерго, допущені до торгів. Не всі змогли зорієнтуватися та встигли задовольнити висунуті вимоги за минулий тиждень через обмежені строки.

Варто зазначити, що серед підприємств, які потрапили до переліку отримувачів газу за пільговою ціною, є й ті, що не виробляють істотно значущі соціальні товари.

Зокрема, у переліку нам трапилося «Кременчукпиво»... Компанія перебуває у стані припинення, але має у видах економічної діяльності виробництво хліба та хлібобулочних виробів.

Націнка - до 10%: на що регулюватимуть ціни

Також ввели державне регулювання цін на продукти. Граничний рівень торговельної надбавки не може перевищувати 10% для таких «соціальних» товарів:

гречана крупа;

цукор-пісок;

пшеничне борошно вищого ґатунку;

макаронні вироби українського виробництва (вермішель із борошна вищого ґатунку);

пастеризоване молоко жирністю 2,5% (у плівці);

соняшникова олія;

курячі яйця категорії С1;

птиця (куряча тушка);

вершкове масло жирністю 72,5%

хліб житньо-пшеничний

батон.

Кабмін додав до переліку продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання, батон та олію соняшникову. За постановою Кабміну № 341 від 22 квітня 2020 року, обов'язковому декларуванню зростання цін на продукти харчування підлягають товари, які мають істотну соціальну значущість. До таких продуктів належать: крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого гатунку та вермішель із нього, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, тушка куряча, вода мінеральна негазована та масло вершкове. Також уряд обмежив націнку на хліб житньо-пшеничний і батон у 10%.

«Кременчукм'ясо»: «Поки що немає планів підвищення вартості продукції»

- На сьогоднішній день усі підприємства харчової промисловості працюють у збиток. Ціни на газ, які встановлені для виробників, надвисокі. Питома вага газу у собівартості становить 10-15%, вартість газу наразі становить 50 грн за куб, - коментують на виробники продукції «Фарро». - Проте ми не можемо підвищувати вартість продукції, адже купівельна спроможність населення також обмежена. Окрім того, ми маємо зобов'язання перед партнерами, з якими підписали довгострокові контракти. Тож на сьогоднішній день ситуація патова. Ми шукаємо можливості для оптимізації усіх процесів, аби утримувати позиції на ринку та витримувати конкуренцію. Адже є виробники, які отримали газ за пільговою ціною. Зокрема, це виробники курячого м’яса, які також виготовляють і м'ясопродукти. Підприємствам, які не отримали такі пільги, доведеться конкурувати в нерівних умовах.

На мою думку, умови для виробників несприятливі, тож багатьом підприємствам доведеться піднімати ціни, щоб утриматися на ринку та покрити основні витрати. Зі свого боку, ми намагатимемось стримувати підвищення цін та оптимізувати процеси. Поки що у наших планах немає підняття вартості продукції для споживачів. Сподіваємося, що нам усе вдасться.

«У лютому ми вимушені підвищити ціни на 3-5%»

- Підвищення вартості нашої продукції залежить не лише від підвищення вартості газу, а й від багатьох інших факторів, — розповіли нам у компанії «Лукас». - Насамперед це ціни на електроенергію, сировину та економічний стан держави в цілому. За 2021 рік усі спостерігали значне підвищення цін на продукти харчування. А останнє шалене подорожчання газу та електроенергії вже неабияк впливає на ціноутворення, особливо для тих підприємств, де газ має значну частку у собівартості продукції.

Що стосується компанії «Лукас»: із 2014 року ми запровадили програму використання альтернативних видів опалення та протягом цього часу йдемо шляхом оптимального зменшення залежності від газу. Тому частка газу в собівартості продукції «Лукас» складає менше 3%. На жаль, вартість сировини, яку ми закуповуємо, безпосередньо залежить від вартості газу, тож уже зараз закуповуємо деякі позиції набагато дорожче, ніж планувалося на початок року.

Також на собівартість нашої продукції дуже вплинуло подорожчання електроенергії в четвертому кварталі 2021 року, і, як кажуть фахівці, воно не останнє.

Компанія «Лукас» на повну силу намагається не вирішувати проблему лише завдяки програмі підвищення цін.

Завдяки втіленню програми «Ощадне виробництво» та оптимізації виробничих процесів за останні два роки ми змогли на деякий час стримати зростання цін на свою продукцію. Однак цих дій недостатньо для нормального функціонування виробництва, тому в лютому 2022 року ми вимушені підвищити ціни на 3-5%. Тоді як кондитерська галузь України вимушена підняти ціни на понад 10 відсотків, за прогнозами фахівців.

Згідно з плануванням 2022 року компанія «Лукас» не планує зменшення асортименту своєї продукції та зупинку виробництва. Але наша діяльність дуже залежить від збуту продукції та попиту споживачів.

Сьогодні ми бачимо стабільним лише збут за кордони нашої країни, а це 40-45 % загального об‘єму всього нашого виробництва.

Хлібопекарі: «На черзі чотири підвищення по всій галузі»

Що чекати від цін на хліб та чи вистачить пільгового газу? Із запитаннями ми звернулися до представника хлібозаводу «Короваєво»:

- Якого підвищення чекати пересічному споживачу?

- Інфляційні процеси вже відбуваються, але їх майже не відчули: із січня ціни по галузі піднялися на 3-5%. Пересічний споживач відчує інфляцію пізніше: зараз ми «доїдаємо» запаси старого року. Загалом, на черзі чотири підвищення по всій галузі. Ведуться перемовини з ритейлом. Проте навіть ці підвищення не дозволять нівелювати навантаження, що зазнають підприємства. З початку січня багато підприємств в Україні взагалі призупинили роботу. Адже все переклали на плечі виробників.

- Наскільки подорожчав газ для виробників та які перспективи?

- Неможливо розглядати газ як єдиний фактор підвищення кінцевої вартості продукта. Є інші складові собівартості. Газ - це перша складова, платформа та бюджетоутворююча складова. Проте не єдина. Підвищиться ціна електроенергії. Вже подані два законопроєкти про перерахунок мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. А це також бюджетоутворююча стаття. Природній газ з вересня по грудень підвищився на 194%, електроенергія - на 39,5%, борошно - на 20-26%, яйця - на 20,4% тощо. Тож на галузь чекатимуть серйозні інфляційні процеси. Зараз усі підприємства в Україні наприкінці кожного місяця контрактують обсяг газу на наступний місяць. Наприкінці серпня на торгах кубометр газу коштував до 30 грн. У вересні вже 38 грн, у жовтні - 44 грн, у листопаді - до 48 грн. А у грудні настав колапс: 22 грудня вартість зросла до 70 грн за кубометр. Торги були в стагнації і перебувають у такому стані до сьогодні. Всі виробництва в Україні законтрактували газ до 15 січня.

30 грудня вийшла постанова Кабміну про пільговий газ, який відпускатимуть за ціною 25 грн за кубометр. Проте механізм реалізації досі не розроблений. Тому наразі ми споживаємо газ, придбаний за комерційною ціною. В середньому по галузі це 42-52 грн за куб. Наразі проходять торги. Соціальний газ є, проте його замало. Ми викуповуємо обсяг на третю декаду січня, з 21 по 31 січня. До 21 січня у нас ціна газу - 51 грн за куб на весь обсяг споживання. Завтра відбудуться торги по газу на лютий. Ми дізнаємося ціну на газ та зможемо надати подальші прогнози.

На сьогодні узгоджений обсяг газу по товарах, які мають істотне соціальне значення - 80 мільйонів кубів. Але ми говоримо лише про окрему групу продовольчих товарів: цих обягів газу не вистачить, аби нівелювати навантаження промислових підприємств. У цей перелік не потрапили навіть усі різновиди хліба.

- Тобто, якщо виділять пільговий газ, його використають лише на певні сорти хліба? На які?

- На товари, що мають істотну соціальну значущість - це нове формулювання, його немає у нормативно-правовій базі. У нас є лише поняття «хліб простої рецептури». Кожне підприємство буде окремо вирішувати, на які саме потреби спрямувати пільговий газ. Високомаржинальні вироби не можуть входити до переліку соціальних.

«У найгіршому сценарії вартість пляшки олії - 70-80 грн»

Як газові ціни вдарять по олії та майонезах? Поки що говорити зарано, проте не лише газові ціни можуть позначитись на вартості, зазначає Максим Король, засновник «ТОРГОВИЙ ДІМ «КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК».

- По-перше, ще немає розуміння, як саме проходитимуть торги, що мають знизити вартість газу. Достеменно невідомо, скільки коштуватиме газ і чи запрацює пільгова система. У виробництві масла, майонезу ми переважно використовуємо

альтернативне паливо. Прогнозуємо, що у січні ціни триматимуться на тому ж рівні. Нова ціна на газ відобразиться на цінах у лютому. Але якщо система пільг на газ не запрацює, можемо отримати зростання цін на рівні 10-15%.

Проте на ціноутворення значний вплив має й інший фактор: фермери не везуть сировину до переробних підприємств. Хоча сировина на сьогодні в Україні вже в надлишку, фермери чекають, коли її вартість зросте, сподіваючись продати дорожче. Утворюється штучний дефіцит, вартість сировини зростає. У цьому випадку ми будемо змушені підняти ціни на нашу продукцію. У найгіршому сценарії, вартість пляшки рослинної олії у магазинах становитиме 70-80 грн. Проте є й інший момент: Кабмін встановив для супермаркетів націнку на товар у розмірі не більше ніж 10%. Як це працюватиме, ми також не знаємо. Якщо супермаркети знайдуть шлях, аби встановити націнку у 20-25%, це також відобразиться на вартості товарів.





«Кондитерка зросте до 15%»

- Ситуація критична, і різке зростання вартості газу - це як нокаутуючий удар на рингу, - поділився з «Телеграфом» своїм прогнозом Олександр Балдинюк, президент асоціації кондитерів «Укркондпром». - Вже майже пів року підприємства кондитерської галузі працюють у мінус, з від'ємною рентабельністю. Деякі підприємства перебувають під загрозою закриття. Питома вага газу у структурі собівартості становить 2,5-3%, адже кондитерські підприємства в Україні модернізовані, впроваджені заходи з енергоефективності. Тож ми готові витримувати високі ціни на газ, проте вони фантастично високі: вартість газу просто зашкалює.

У квітні-травні минулого року газ коштував 6-7 тис. грн за тисячу кубометрів. Проте вартість зросла в рази, до 45-50 тис грн. Наразі питома вага газу у складі продукції збільшилась до 15-20%. Вартість сировини також значно зросла. За минулий рік вартість жирів збільшилась на 70%, цукру - на 20-30%. До речі, український цукор вже 1-1,5 року найдорожчий у світі! Яйця подорожчали в два рази, електроенергія - майже вдвічі, плівка - на 15%, картон та пакування - на 60%, логістика - на 30%. Минулого року в Україні зерно було дорожчим за світові ціни, утворився штучний дефіцит. Дійшло до того, що борошно імпортували з Білорусі та інших країн. Тобто ми, житниця Європи, імпортуємо борошно з-за кордону. От і вся економічна стратегія в державі.

Вже півроку ми знаходимось у ціновому піке. Тож минулого року ми були змушені підняти ціни на продукцію майже на 25-30%. Проте навіть це підвищення на 30% не дало можливості компенсувати збільшення витрат на виробництво продукції. Підприємства все одно в мінусі. До того ж підняття цін призвело до зменшення обсягів реалізації та обсягів виробництва. Українська продукція зростає у ціні, тож споживач відмовляється від неї на користь імпорту. Через це імпорт солодощів побив рекорд: він зріс на 30%. Наші кордони відкрили для іноземних виробників: для європейських компаній нульова митна ставка. Але при цьому європейський виробник купує газ за 300-400 доларів, а ми маємо купувати його в 4 рази дорожче, за 2 тисячі доларів. Нам розповідають, що це ринкова ціна, проте в ЄС ціна газу для виробників набагато нижча, адже підприємства працюють за форвардними контрактами, укладеними в 2020 році. Вони викуповують газ протягом усього року за фіксованою ціною. Проте в Україні така схема неможлива: якщо компанія хоче придбати газ на майбутній рік, вона має сплатити одразу за весь обсяг газу, а ніхто не має таких обігових коштів.

Тож нам важче конкурувати з іноземними компаніями, особливо в бюджетних видах продукції. Вже не кажучи про державну підтримку, пільгові кредити. Наприклад, Туреччина має потужну державну підтримку та набагато дешевшу сировину. Також ми втрачаємо позиції на експортному ринку. Адже цього року майже весь експорт збитковий, особливо це стосується борошняної групи: торти, кекси, печиво, бісквіти.

- Чи очікувати зростання вартості продукції?

- Обов'язково. У кожної компанії різна оцінка, проте в цілому кондитерка зросте до 15% протягом найближчого часу. Є компанії, що призупинили роботу певних ліній через збитковість. Наразі ціна на газ порівняно з груднем зросла. Тож підвищенням цін ми намагатимемось наздогнати зростання вартості газу з грудня на січень. Але не вийдемо навіть у плюс. Галузь продовжує бути збитковою: ця воронка затягує нас далі в прірву. Фактично, підприємства працюють завдяки резервам, витрачаючи гроші, призначені для модернізації. Проте уряд не бачить у цьому проблеми. Немає жодної стратегії щодо вирішення цієї ситуації.

Цікава ситуація склалася з пільговим газом, адже виробники хліба виготовляють не лише хліб, але й торти, пряники та інші кондитерські вироби. Відповідно, вони отримують дешевший газ, що допоможе їм конкурувати з кондитерськими підприємствами. Звісно, що в них ситуація буде краща.

Що заявляють експерти та виробники

«Лубенський молочний завод» переходить на пелети. А вартість продукції в 2022 році може зрости на 15%. Про це із посиланням на головного інженера компанії пише UBR.ua: - Ми в цих найскладніших умовах будемо змушені скорочувати обсяги виробництва і, можливо, перейдемо на випуск менш дорогих молочних продуктів, наприклад, знежирених. Проте зауважу, що це жодним чином не має негативного впливу на якість наших товарів. Про закриття підприємства не йдеться, але працювати в режимі суворої економії компанії буде досить складно. Тому завод вирішив терміново переходити з газу на використання пелетів, — цитує видання головного інженера ПрАТ « Лубенський молочний завод » Леоніда Симоненка.

Пирятинський сирзавод із групи компаній Молочний Альянс надіслав листа комерційним партнерам із попередженням, що з 1 січня 2022 року підприємство змушене частково виконувати заявки на постачання продукції з подальшим припиненням виробництва. Копію листа за підписом гендиректора заводу Володимира Бартошака опублікував полтавський онлайн-ресурс Полтавщина. Основна причина зупинки виробництва – висока ціна на газ, що більш ніж у 10 разів вища за минулорічні показники. Після стабілізації фінансово-економічного стану Пирятинський сирзавод обіцяє відновити ділові відносини з партнерами та відновити постачання продукції. Продукція випускається під брендами «Пирятин» , «Славія» , «Яготинське» , «Яготинське для дітей» , «Златокрай» і «Молочний альянс» .

Хлібу пророкують підвищення на 25-35%. Таку думку висловив гендиректор об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром» Олександр Васильченко. У 2022 році доведеться виготовляти свою продукцію за спрощеними технологіями та рецептурами, що однозначно призведе до різкого погіршенні якості. - Минулого року частка продовольчої пшениці, з якої випікають хліб та хлібобулочні вироби, склала лише 40%. А у 2020-му цей показник був не меншим за 65-70%. Зрозуміло, що все це погіршить якість, – каже пан Васильченко. До того ж, додає він, щоб хліб не став зовсім недоступним для покупців, пекарям доведеться підмішувати в хліб менш якісне борошно. У цьому випадку, зазначають технологи, вироби досить швидко псуватимуться. - Боляче про це говорити, але Україна буде змушена закуповувати борошно не у Росії та Білорусі, а у Туреччини. Саме турецьке борошно, хоч як це парадоксально звучить, буде виготовлене з української пшениці, яка туди ж і була експортована у 2021 році, – зазначає гендиректор «Укрхлібпрому» виданню UBR.ua.

Директор «Науково-практичного центру цукробурякової промисловості» Олександр Коротинський, пророкує здорожчання цукру на 30-35%. Однією з причин різкого здорожчання називають те, що частка газу у собівартості виробництва цукру сягає 70%.

В Українському союзі промисловців та підприємців вважають, що тепличні господарства вже не можуть оговтатися від шоку через ціни на енергоносії, тож змушені «пропустити» нинішній сезон. Відповідно до досліджень УСПП, у собівартості продукції, що випускається тепличними комбінатами, частка енергоресурсів становить 50-60%. Через зростання газових тарифів ціна на овочі та зелень стала критично неконкурентною порівняно з імпортною продукцією, що постачається з Туреччини, Білорусі чи Нідерландів, де держава компенсує виробникам частину вартості енергоносіїв. Тому деякі з українських комбінатів уже закрилися, зокрема один із найбільших у Європі, розташований під Києвом.

Підвищиться вартість добрива: його виробництво енергоємне. Це призведе до підвищення вартості аграрної продукції.





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