Нагорода знайшла свого героя: вручили нагороду професору Дмитру Родькіну

Рішення про нагородження професора Родькіна почесним знаком «За заслуги перед містом» ухвалила Кременчуцька міська рада
Ректор КрНУ ім. М. Остроградського професор Михайло Загірняк особисто передав завідувачу кафедри САУЕ професору Дмитру Родькіну почесний знак «За заслуги перед містом». Про це повідомляє пресслужба університету.
Ця нагорода – найвища форма визнання заслуг громадянина перед Кременчуком та кременчуцькою громадою. Рішення про нагородження професора Родькіна почесним знаком «За заслуги перед містом» ухвалила Кременчуцька міська рада.
За станом здоров’я Дмитро Йосипович Родькін не зміг бути присутнім на церемонії нагородження у міській раді. Ректор університету особисто передав йому нагороду.
У рішенні Кременчуцької міської ради зазначено:
– За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток і підтримку промисловості нашого міста, високі професійні якості у галузі наукових досліджень, активну громадську позицію, Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області вирішила:
Нагородити почесним знаком «За заслуги перед містом» Родькіна Дмитра Йосиповича – завідувача кафедри «Систем автоматичного управління і електроприводу» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, професора, доктора технічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, нагородженого нагрудним знаком «Петро Могила», знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення».