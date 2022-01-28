Нагорода знайшла свого героя: вручили нагороду професору Дмитру Родькіну

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Рішення про нагородження професора Родькіна почесним знаком «За заслуги перед містом» ухвалила Кременчуцька міська рада

Ректор КрНУ ім. М. Остроградського професор Михайло Загірняк особисто передав завідувачу кафедри САУЕ професору Дмитру Родькіну почесний знак «За заслуги перед містом». Про це повідомляє пресслужба університету.

Ця нагорода – найвища форма визнання заслуг громадянина перед Кременчуком та кременчуцькою громадою. Рішення про нагородження професора Родькіна почесним знаком «За заслуги перед містом» ухвалила Кременчуцька міська рада.

За станом здоров’я Дмитро Йосипович Родькін не зміг бути присутнім на церемонії нагородження у міській раді. Ректор університету особисто передав йому нагороду.

У рішенні Кременчуцької міської ради зазначено: