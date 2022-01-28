Оптимізація в медицині: чому скорочують працівників дитячої лікарні Кременчука

Максим Середа розповів, що в усьому винне недофінансування медицини на державному рівні, ажде замість 5% ВВП країни галузь цього року отримала лише 2,9%
Працівники Кременчуцької дитячої лікарні скаржаться у соцмережах на те, що їх примушують писати заяви на звільнення або на зменшення кількості робочого часу. У перспективі така оптимізація може призвести лише до збільшення навантаження на лікарів і, як наслідок, зниження якості надання послуг.
Директор лікарні Руслан Герман відмовився коментувати ситуацію, що склалася:
Очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа під час засідання комісії ТЕБіНС 28 січня розповів, що в усьому винне недофінансування медицини на державному рівні, ажде замість 5% ВВП країни галузь цього року отримала лише 2,9%.
Пан Середа запевнив, що головний пріоритет департаменту - зробити все, аби лікарі не втратили робочі місця. Саме тому почали з сумісництва.
Щодо скорочень та звільнень, пан Середа не виключає того, що вони будуть - але стосуватимуться людей пенсійного віку і ніяк не вплинуть на лікувальний процес.
У стаціонарах, які працюють цілодобово, взагалі ніяких скорочень не планують.
Водночас працівники дитячої лікарні через соціальні мережі закликають колег з інших медичних закладів Кременчука не писати та не підписувати ніяких заяв, активно виборювати свої права та телефонувати у МОЗ.
У Міністерстві охорони здоров'я навіть створили спеціальну гарячу лінію: 0-800-60-20-21 (після сигналу натиснути 8).
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