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Кременчук, Здоров'я, Робота

Оптимізація в медицині: чому скорочують працівників дитячої лікарні Кременчука

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1

 

Максим Середа розповів, що в усьому винне недофінансування медицини на державному рівні, ажде замість 5% ВВП країни галузь цього року отримала лише 2,9%

Працівники Кременчуцької дитячої лікарні скаржаться у соцмережах на те, що їх примушують писати заяви на звільнення або на зменшення кількості робочого часу. У перспективі така оптимізація може призвести лише до збільшення навантаження на лікарів і, як наслідок, зниження якості надання послуг.

Директор лікарні Руслан Герман відмовився коментувати ситуацію, що склалася:

- Я не буду коментувати без дозволу Максима Володимировича (Середи - ред.).

Очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа під час засідання комісії ТЕБіНС 28 січня розповів, що в усьому винне недофінансування медицини на державному рівні, ажде замість 5% ВВП країни галузь цього року отримала лише 2,9%.

- Наказ Президента про збільшення зарплат медикам повністю не підкріплений фінансами. Бюджет НСЗУ цього року збільшили лише на 27%, у той час як на виконання постанови Кабміну фонд заробітної плати треба збільшити щонайменше на 50%. Тому є питання по оптимізації штатного розкладу по кожному з медичних підприємств.

Пан Середа запевнив, що головний пріоритет департаменту - зробити все, аби лікарі не втратили робочі місця. Саме тому почали з сумісництва.

- Приміром, якщо старша медична сестра працювала на півтори ставки (мала повну ставку старшої медсестри і пів ставки медсестри), вона отримувала приблизно 10 тисяч гривень. Зараз пів ставки сумісництва не продовжуються, у неї буде одна ставка, але вона отримає близько 13 тисяч гривень зарплати. Тобто збільшення зарплат відбудеться але в межах тих асигнувань, які є. Більше третини лікарів Кременчука працює за сумісництвом, і кожен такий випадок тепер розглянуть окремо.

Щодо скорочень та звільнень, пан Середа не виключає того, що вони будуть - але стосуватимуться людей пенсійного віку і ніяк не вплинуть на лікувальний процес.

У стаціонарах, які працюють цілодобово, взагалі ніяких скорочень не планують.

Водночас працівники дитячої лікарні через соціальні мережі закликають колег з інших медичних закладів Кременчука не писати та не підписувати ніяких заяв, активно виборювати свої права та телефонувати у МОЗ.

У Міністерстві охорони здоров'я навіть створили спеціальну гарячу лінію: 0-800-60-20-21 (після сигналу натиснути 8).

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: лікарі скорочення сумісництво дитяча лікарня
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