Стали відомі подробиці загадкової загибелі двох друзів на Полтавщині

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Слідство підозрює, що один чоловік вбив іншого, а потім застрелився

23 січня в селі Худолівці, на Семенівщині о 23.00 в будинку знайшли двох мертвих чоловіків. Сюжет з подробицями події вийшов у програмі «Надзвичайні новини» на ICTV.

- Чоловіки відпочивали, потім 2 хлопки й тиша, - розповіла мати одного з загиблих.

Зайшовши до кімнати, вона побачила сина та його товариша з простреленими головами, а поруч лежала рушниця з набоями.

Слідство підозрює, що один чоловік вбив іншого, а потім застрелився. Та односельці вважають, що це не умисне вбивство, а лише випадковість.