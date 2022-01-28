Стали відомі подробиці загадкової загибелі двох друзів на Полтавщині

23 січня в селі Худолівці, на Семенівщині о 23.00 в будинку знайшли двох мертвих чоловіків. Сюжет з подробицями події вийшов у програмі «Надзвичайні новини» на ICTV.
Зайшовши до кімнати, вона побачила сина та його товариша з простреленими головами, а поруч лежала рушниця з набоями.
Слідство підозрює, що один чоловік вбив іншого, а потім застрелився. Та односельці вважають, що це не умисне вбивство, а лише випадковість.
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