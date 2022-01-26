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Кременчук, Воины света

Загибель двох військових з Кременчука: судитимуть ексначальника інженерної служби

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 730

 

Троє військових підірвалися на міні

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно ексначальника інженерної служби. Чоловіка підозрюють у недбалому ставленні до служби, що призвело до загибелі трьох військових, серед них двоє крменчужан: В'ячеслав Олексієнко та Олександр Войтенко. Бійці загинули 14 лютого 2021 року на території проведення Операції об'єднаних сил поблизу Новолуганське Донецької області.

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Сьогодні, 26 січня, пресслужба Офісу Генерального прокурора України сповістила, що за процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил скеровано до суду обвинувальний акт стосовно ексначальника інженерної служби однієї з військових частин за фактом недбалого ставлення до військової служби, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України).

Розслідування встановило, що у січні-лютому 2021 року колишній військовослужбовець не вжив заходів для позначення попереджувальними знаками та здійснення огородження групи протитанкових мін, які знаходились на асфальтованій дорозі в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Також не поінформував командування про їх місцезнаходження, не вжив заходів щодо охорони цієї ділянки місцевості та розмінування вибухонебезпечних предметів. Внаслідок вибуху мін 14 лютого 2021 року загинуло троє військовослужбовців. 

Досудове розслідування здійснювалось слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Краматорську.

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Автор: Альона Душенко
Теги: воины света військові
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