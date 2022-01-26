На лівому пілоні нового мосту через Дніпро вже встановили 5 труб

5 сталевих труб за допомогою віброзанурювача та дизель-молота без виїмки ґрунту вже влаштували на лівому пілоні мосту через Дніпро. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.
Для подальшого занурення розбурюватимуть скельні породи безпосередньо всередині труби (її діаметр – 2 метри).
Для роботи на скованій льодом річці застосовують буксир-криголам, який дозволяє суднам безперебійно рухатися під час влаштування опор мосту.
Зараз на будівельному майданчику працює майже 220 українських та турецьких спеціалістів компанії Doğuş Grubu.
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