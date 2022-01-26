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Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

На лівому пілоні нового мосту через Дніпро вже встановили 5 труб

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 807 Коментарів: 2

 

Далі для занурення розбурюватимуть скельні породи безпосередньо всередині труби

5 сталевих труб за допомогою віброзанурювача та дизель-молота без виїмки ґрунту вже влаштували на лівому пілоні мосту через Дніпро. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

Для подальшого занурення розбурюватимуть скельні породи безпосередньо всередині труби (її діаметр – 2 метри).

Для роботи на скованій льодом річці застосовують буксир-криголам, який дозволяє суднам безперебійно рухатися під час влаштування опор мосту.

Зараз на будівельному майданчику працює майже 220 українських та турецьких спеціалістів компанії Doğuş Grubu.

Баржі з буксиром-криголамом привезли до Кременчука нову техніку для будівництва мосту
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Автор: Катерина Турубара
Теги: новый мост строительство моста труба
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Коментарі: 2

121
Oleg Olimp:
Сьогодні, 17:13

Чекаємо відосік від Шаповалова, як він забиває ті труби кувалдою на благо Кременчужан🙂


11 4
111
Минометчик Лёша:
Сьогодні, 17:16

Ага, а Виталька рассталкивает дупой льдины.smile


12 4

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