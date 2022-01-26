Замість навчання студентів – перукарня: гуртожитку повернули кімнати

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Підприємець використовував приміщення не за призначенням, тепер повинен повернути його у власність коледжу

Господарський суд Полтавської області задовольнив позов прокуратури про визнання недійсним договору оренди, та зобв'язав повернути приміщення гуртожитку Полтавському фаховому коледжу транспортного будівництва – інформує пресслужба обласної прокуратури.

В позові прокуратура зазначила 2 житлові кімнати та медичний ізолятор площею 74 кв.м за 750 тис.грн.

Прокуратула подала позов про недійсність оренди, оскільки за умовами договору площа повинна використовуватися для навчання студентів, а насправді там знаходиться перукарня та салон масажу. Чим і порушили вимоги закону.

Минулого року прокуратура вже виграла подібну справу в іншого підприємця й суд зобов'язав звільнити 2 кімнати цього гуртожитку.

Згідно з Законом України «Про освіту» об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.