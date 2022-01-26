ЦРЛ переплатила 340 тисяч за газ: гроші повернуть в бюджет

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 778

Кременчуцька прокуратура виявила, що одна з організацій, порушуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», збільшила ціну на природний газ для Кременчуцької центральної районної лікарні, уклавши додаткові угоди без обґрунтування. Через це, комунальне підприємство переплатило майже 340 тисяч гривень.

Враховуючи порушення закону, прокурор звернувся до суду з вимогами повернути кошти до бюджету. Господарський суд Полтавської області стягнув на користь Кременчуцької центральної районної лікарні переплачені за газ кошти.

Ще один позов щодо повернення переплати Кременчуцькою ЦРЛ за визнаною недійсною угодою на даний час чекає рішення суду.

Також, 16 грудня 2021 року, Господарський суд Полтавської області ухвалив: повернути до обласного бюджету 247 тис. грн. Це кошти переплачені Кременчуцьким протитуберкульозним диспансером у 2019 році.