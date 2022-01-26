Хто в Кременчуці залишиться без світла 27 січня: адреси
Сьогодні, 18:01
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Причина - проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 27 січня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- б-р Автокразівський;
- вул. Житлобудівна;
- вул. Вагонна;
- вул. Кохнівська;
- вул. Заміська;
- вул. Чкалова;
- вул. Кавалерійська;
- вул. Остапа Вишні;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Сергія Єфремова;
- вул. Василя Стуса;
- вул. Гайдамацька;
- вул. Тіниста;
- вул. Олександрійська;
- вул. Кобзарська;
- вул. Шмідта;
- вул. Хімічна;
- вул. Бажана;
- вул. Ракетна;
- вул. Миколи Міхновського;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Індустріальна;
- вул. Ціолковського;
- вул. Чумацький шлях;
- вул. Кузнечна;
- вул. Чубинського;
- вул. Приходька;
- пров. Березневий;
- пров. Індустріальний;
- пров. Правди;
- пров. Транспортний;
- пров. Шкільний;
- пров. Веселий;
- пров. Трудовий;
- пров. Героїв Бресту, 4;
- пров. Житлобудівний;
- пров. Деповський;
- пров. Межовий;
- пр. Заміський;
- пр. Житлобудівний;
- 1-й пр. Кохнівський;
- 2-й пр. Кохнівський;
- 3-й пр. Кохнівський;
- туп. Бажана;
- 1-й туп. Парковий;
- 2-й туп. Парковий.
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