Хто в Кременчуці залишиться без світла 27 січня: адреси

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 401

Причина - проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 27 січня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах. З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: б-р Автокразівський;

вул. Житлобудівна;

вул. Вагонна;

вул. Кохнівська;

вул. Заміська;

вул. Чкалова;

вул. Кавалерійська;

вул. Остапа Вишні;

вул. Академіка Герасимовича;

вул. Сергія Єфремова;

вул. Василя Стуса;

вул. Гайдамацька;

вул. Тіниста;

вул. Олександрійська;

вул. Кобзарська;

вул. Шмідта;

вул. Хімічна;

вул. Бажана;

вул. Ракетна;

вул. Миколи Міхновського;

вул. Олексія Древаля;

вул. Індустріальна;

вул. Ціолковського;

вул. Чумацький шлях;

вул. Кузнечна;

вул. Чубинського;

вул. Приходька;

пров. Березневий;

пров. Індустріальний;

пров. Правди;

пров. Транспортний;

пров. Шкільний;

пров. Веселий;

пров. Трудовий;

пров. Героїв Бресту, 4;

пров. Житлобудівний;

пров. Деповський;

пров. Межовий;

пр. Заміський;

пр. Житлобудівний;

1-й пр. Кохнівський;

2-й пр. Кохнівський;

3-й пр. Кохнівський;

туп. Бажана;

1-й туп. Парковий;

2-й туп. Парковий.

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