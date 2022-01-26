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28 січня у галереї Юзефович «Колібрі» презентуватиме свої картини

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 149

 

Більше 80 робіт художньої студії можна буде побачити до 27 лютого

28 січня о 14.00 у картинній галереї Наталії Юзефович відкриється звітна виставка творчих робіт художньої студії «Колібрі». Одинадцять учасників представили більше 80 робіт, виконаних в різноманітних техніках: акварель, олійний живопис, батік, пастель, малюнок гуашшю  та інше.

Художня студія «Колібрі» працює як творча майстерня та є авторським проєктом художниці-викладача, члена Національної спілки художників України Зої Авраменко. Діти і дорослі вивчають у студії ази образотворчого мистецтва: композицію, види перспективи, пропорції предметів, основи кольорознавства, гармонію поєднання кольорів; знайомляться з художніми жанрами; набувають вміння та навички роботи з різними матеріалами. Студія-майстерня «Колібрі» проводить майстер-класи, індивідуальні заняття, хобі-класи, пленери.

Для учасниць студії це не перша виставка. Пані Зоя надихає їх на нові проєкти, адже це мотивує на подальший розвиток творчих здібностей та втілення цікавих мистецьких ідей.

Виставка працюватиме до 27 лютого. Галерея на вул. Космічній, 9 працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: выставка картин галерея Наталья Юзефович
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