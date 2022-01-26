1
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Кременчук, Спорт, Топ-новость, Фотоколекція

«За рахунок великої кількості ігор плануємо набрати форму»: «Кремінь» вийшов з відпустки

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 182

Команда зіграє кілька контрольних ігор та візьму участь у двох турнірах

Сьогодні, 26 січня, футбольний клуб «Кремінь» вийшов з відпустки. Команда проходить медогляд й приступає до тренувань. Оскільки в.о. головного тренера Роман Локтіонов знаходиться на навчанні, команду з відпустки вивів помічник тренера Дмитро Стойко.

«Кремінь» до старту весняної частини чемпіонату готуватиметься протягом 4-х зборів. «Синьо-білі» зіграють кілька контрольних ігор та візьмуть участь у двох турнірах: Кубок Пожечевського, який пройде у Кременчуці та Полтаві, а також у турнірі «Перша столиця», який відбудеться у Харкові.

І збір - 26-30 січня

ІІ збір - 1-12 лютого

ІІІ збір - 14-26 лютого

IV збір 1-12 березня

Футболісти під час зимової відпустки продовжували отримували фізичні навантаження та теоретичні знання, які на практиці будуть відпрацьовувати на полі. Тому вихід з відпустки можна назвати умовним.

 

Заступник директор Павло Золотаренко розповів ТЪ про підготовку команди до старту чемпіонату.

- Роман Борисович (Локтіонов - ред.) давав футболістам індивідуальну програму і контролював виконання. Двічі на тиждень, крім фізичної підготовки, були й тактичні навчання. До навчань запрошували гостей: Лупашко (півзахисник «Інгульця» Владислав Лупашко - ред), Кузьменко (аналітик телеканалу «Футбол» Євген Кузьменко - ред.)та інші. Ми розбирали різні теми тактичного характеру. Зараз у ХХІ столітті з новітніми технологіями тренер завжди може отримати звіт з додатків. З усіма гравцями максимально Роман Борисович тримав зв'язок й готував до зборів, щоб були готові до роботи й ніхто не випадав з тренувального процесу, - розповів Павло Золотаренко.

 

До кінця місяця «Кремінь» працюватиме у режимі одноразових тренувань, а потім команда перейде на графік - два тренування на день. Про це повідомив тренер Дмитро Стойко.

- Завтра та післязавтра команда пройде медичну комісію. Ми розділимо їх на дві частини, щоб встигли спокійно пройти обстеження.

За рахунок великої кількості ігор плануємо набрати форму. Тим паче у нас хороші команди суперники, особливо на третіх зборах, - розповів Дмитро Стойко.

Втрат у команді немає, а ось на тренуванні багато нових облич.

- Є гравці з інших міст. Проте в основному акцент робимо на місцевих вихованців. Це лише перші дні. Подивимося гравців під час ігор - одразу буде видно з ким будемо працювати, а з ким попрощатися, - додав тренер.

Найбільш потенційними новачками є четверо вихованців МФК «Кремінь», які грали в чемпіонаті Полтавщини за «Кремінь-2». Прізвищ у команді поки не озвучують, все залежатиме від того як проявлять себе хлопці.

 

Розклад контрольних матчів у зимове міжсезоння

30.01 «Альянс» - «Кремінь»

02.02 «Кремінь» - «Стандарт» (Кубок Пожечевського)

05.02 «Кремінь» - «Зірка»

07.02 «Кремінь» - «Гірник-Спорт» (Кубок Пожечевського)

09.02 «Кремінь» - «Кремінь-2» (Кубок Пожечевського)

12.02 «Нафтовик» Охтирка - «Кремінь» (турнір «Перша столиця»)

16.02 «Краматорськ» - «Кремінь» (турнір «Перша столиця»)

19.02 «Вовчанськ» - «Кремінь» (турнір «Перша столиця»)

23.02 «Вікторія» - «Кремінь» (турнір «Перша столиця»)

26.02 «Тростянець» - «Кремінь» (турнір «Перша столиця»)

Фото: Артем Коваленко
1
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: футбол Кремінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх