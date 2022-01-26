«За рахунок великої кількості ігор плануємо набрати форму»: «Кремінь» вийшов з відпустки

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 182

Команда зіграє кілька контрольних ігор та візьму участь у двох турнірах

Сьогодні, 26 січня, футбольний клуб «Кремінь» вийшов з відпустки. Команда проходить медогляд й приступає до тренувань. Оскільки в.о. головного тренера Роман Локтіонов знаходиться на навчанні, команду з відпустки вивів помічник тренера Дмитро Стойко.

«Кремінь» до старту весняної частини чемпіонату готуватиметься протягом 4-х зборів. «Синьо-білі» зіграють кілька контрольних ігор та візьмуть участь у двох турнірах: Кубок Пожечевського, який пройде у Кременчуці та Полтаві, а також у турнірі «Перша столиця», який відбудеться у Харкові.

І збір - 26-30 січня ІІ збір - 1-12 лютого ІІІ збір - 14-26 лютого IV збір 1-12 березня

Футболісти під час зимової відпустки продовжували отримували фізичні навантаження та теоретичні знання, які на практиці будуть відпрацьовувати на полі. Тому вихід з відпустки можна назвати умовним.

Заступник директор Павло Золотаренко розповів ТЪ про підготовку команди до старту чемпіонату.

- Роман Борисович (Локтіонов - ред.) давав футболістам індивідуальну програму і контролював виконання. Двічі на тиждень, крім фізичної підготовки, були й тактичні навчання. До навчань запрошували гостей: Лупашко (півзахисник «Інгульця» Владислав Лупашко - ред), Кузьменко (аналітик телеканалу «Футбол» Євген Кузьменко - ред.)та інші. Ми розбирали різні теми тактичного характеру. Зараз у ХХІ столітті з новітніми технологіями тренер завжди може отримати звіт з додатків. З усіма гравцями максимально Роман Борисович тримав зв'язок й готував до зборів, щоб були готові до роботи й ніхто не випадав з тренувального процесу, - розповів Павло Золотаренко.

До кінця місяця «Кремінь» працюватиме у режимі одноразових тренувань, а потім команда перейде на графік - два тренування на день. Про це повідомив тренер Дмитро Стойко.

- Завтра та післязавтра команда пройде медичну комісію. Ми розділимо їх на дві частини, щоб встигли спокійно пройти обстеження. За рахунок великої кількості ігор плануємо набрати форму. Тим паче у нас хороші команди суперники, особливо на третіх зборах, - розповів Дмитро Стойко.

Втрат у команді немає, а ось на тренуванні багато нових облич.

- Є гравці з інших міст. Проте в основному акцент робимо на місцевих вихованців. Це лише перші дні. Подивимося гравців під час ігор - одразу буде видно з ким будемо працювати, а з ким попрощатися, - додав тренер.

Найбільш потенційними новачками є четверо вихованців МФК «Кремінь», які грали в чемпіонаті Полтавщини за «Кремінь-2». Прізвищ у команді поки не озвучують, все залежатиме від того як проявлять себе хлопці.

Розклад контрольних матчів у зимове міжсезоння

30.01 «Альянс» - «Кремінь»

02.02 «Кремінь» - «Стандарт» (Кубок Пожечевського)

05.02 «Кремінь» - «Зірка»

07.02 «Кремінь» - «Гірник-Спорт» (Кубок Пожечевського)

09.02 «Кремінь» - «Кремінь-2» (Кубок Пожечевського)

12.02 «Нафтовик» Охтирка - «Кремінь» (турнір «Перша столиця»)

16.02 «Краматорськ» - «Кремінь» (турнір «Перша столиця»)

19.02 «Вовчанськ» - «Кремінь» (турнір «Перша столиця»)

23.02 «Вікторія» - «Кремінь» (турнір «Перша столиця»)

26.02 «Тростянець» - «Кремінь» (турнір «Перша столиця»)