«За рахунок великої кількості ігор плануємо набрати форму»: «Кремінь» вийшов з відпустки

Сьогодні, 26 січня, футбольний клуб «Кремінь» вийшов з відпустки. Команда проходить медогляд й приступає до тренувань. Оскільки в.о. головного тренера Роман Локтіонов знаходиться на навчанні, команду з відпустки вивів помічник тренера Дмитро Стойко.
«Кремінь» до старту весняної частини чемпіонату готуватиметься протягом 4-х зборів. «Синьо-білі» зіграють кілька контрольних ігор та візьмуть участь у двох турнірах: Кубок Пожечевського, який пройде у Кременчуці та Полтаві, а також у турнірі «Перша столиця», який відбудеться у Харкові.
І збір - 26-30 січня
ІІ збір - 1-12 лютого
ІІІ збір - 14-26 лютого
IV збір 1-12 березня
Футболісти під час зимової відпустки продовжували отримували фізичні навантаження та теоретичні знання, які на практиці будуть відпрацьовувати на полі. Тому вихід з відпустки можна назвати умовним.
Заступник директор Павло Золотаренко розповів ТЪ про підготовку команди до старту чемпіонату.
До кінця місяця «Кремінь» працюватиме у режимі одноразових тренувань, а потім команда перейде на графік - два тренування на день. Про це повідомив тренер Дмитро Стойко.
- Завтра та післязавтра команда пройде медичну комісію. Ми розділимо їх на дві частини, щоб встигли спокійно пройти обстеження.
За рахунок великої кількості ігор плануємо набрати форму. Тим паче у нас хороші команди суперники, особливо на третіх зборах, - розповів Дмитро Стойко.
Втрат у команді немає, а ось на тренуванні багато нових облич.
Найбільш потенційними новачками є четверо вихованців МФК «Кремінь», які грали в чемпіонаті Полтавщини за «Кремінь-2». Прізвищ у команді поки не озвучують, все залежатиме від того як проявлять себе хлопці.
Розклад контрольних матчів у зимове міжсезоння
30.01 «Альянс» - «Кремінь»
02.02 «Кремінь» - «Стандарт» (Кубок Пожечевського)
05.02 «Кремінь» - «Зірка»
07.02 «Кремінь» - «Гірник-Спорт» (Кубок Пожечевського)
09.02 «Кремінь» - «Кремінь-2» (Кубок Пожечевського)
12.02 «Нафтовик» Охтирка - «Кремінь» (турнір «Перша столиця»)
16.02 «Краматорськ» - «Кремінь» (турнір «Перша столиця»)
19.02 «Вовчанськ» - «Кремінь» (турнір «Перша столиця»)
23.02 «Вікторія» - «Кремінь» (турнір «Перша столиця»)
26.02 «Тростянець» - «Кремінь» (турнір «Перша столиця»)
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