МОН рекомендує школам, профтехам та вишам переходти на дистанційне навчання

А от дошкільнята зможуть ходити у дитячі садки, а учні спеціальних закладів освіти та 1-4 класів – на очне навчання
Міністерство освіти і науки України надіслало засновникам і керівникам закладів освіти рекомендаційні листи щодо того, аби навчання проходило дистанційно.
У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в конкретних регіонах, після консультацій з Міністерством охорони здоров’я МОН рекомендує:
Незалежно від епідемічної ситуації, дошкільнята зможуть ходити у дитячі садки, а учні спеціальних закладів освіти та 1-4 класів – на очне навчання.
Вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи ЗВО, військові коледжі сержантського складу, фахові коледжі зі специфічними умовами навчання організовують освітній процес відповідно до рішень державних органів, у сфері управління яких перебувають.
У листах зазначається, що необхідно провести додаткову роз’яснювальну роботу з колективами закладів щодо організації навчання в умовах карантину, а також інформувати працівників і здобувачів освіти про заходи, що мінімізують поширення хвороби COVID-19, заборону перебування в освітньому закладі сторонніх осіб тощо.
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