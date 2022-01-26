МОН рекомендує школам, профтехам та вишам переходти на дистанційне навчання

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А от дошкільнята зможуть ходити у дитячі садки, а учні спеціальних закладів освіти та 1-4 класів – на очне навчання

Міністерство освіти і науки України надіслало засновникам і керівникам закладів освіти рекомендаційні листи щодо того, аби навчання проходило дистанційно.

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в конкретних регіонах, після консультацій з Міністерством охорони здоров’я МОН рекомендує:

організувати освітній процес у школах для учнів 5-11 класів із використанням технологій дистанційного навчання щонайменше протягом двох тижнів;

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять;

у закладах фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого, урахувавши необхідні зміни до графіка освітнього процесу та розкладу занять.

Незалежно від епідемічної ситуації, дошкільнята зможуть ходити у дитячі садки, а учні спеціальних закладів освіти та 1-4 класів – на очне навчання.

Вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи ЗВО, військові коледжі сержантського складу, фахові коледжі зі специфічними умовами навчання організовують освітній процес відповідно до рішень державних органів, у сфері управління яких перебувають.

У листах зазначається, що необхідно провести додаткову роз’яснювальну роботу з колективами закладів щодо організації навчання в умовах карантину, а також інформувати працівників і здобувачів освіти про заходи, що мінімізують поширення хвороби COVID-19, заборону перебування в освітньому закладі сторонніх осіб тощо.