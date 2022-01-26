Кременчужанина побили й відібрали гроші в гаражах

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25 січня, близько 17.00 на проспекті Полтавському пограбували чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Зі слів 48-річного заявника, в одному з гаражних кооперативів невідомі його побили й відібрали 750 грн та особисті речі.

Потерпілий описав поліцейським нападників й копи виявили їх буквально на суміжній вулиці.

Інспектори передали чоловіків слідчим, які прибули на місце для встановлення усіх обставин події.