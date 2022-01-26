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Культура, Полтавщина

Історико-культурний заповідник отримав книги про дослідження Більського городища

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 204

 

Найближчим часом усі охочі зможуть ознайомитися з електронною версією цього видання на сайті заповідника

Історіко-культурний заповідник «Більськ» 24 січня отримав друковані примірники наукового видання «Археологічні дослідження Більського городища–2020». У повідомленні йдеться, що найближчим часом усі охочі зможуть ознайомитися з електронною версією цього видання на сайті заповідника.

Збірка містить публікації за результатами наукових досліджень, проведених на території Більського археологічного комплексу та в його окрузі у 2020 році.

Видання буде цікавим для археологів, істориків, краєзнавців, фахівців пам’яткоохоронної справи, працівників музеїв та широкого загалу шанувальників стародавньої історії.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: заповідник Більськ археологія книги
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