Історико-культурний заповідник отримав книги про дослідження Більського городища

Найближчим часом усі охочі зможуть ознайомитися з електронною версією цього видання на сайті заповідника
Історіко-культурний заповідник «Більськ» 24 січня отримав друковані примірники наукового видання «Археологічні дослідження Більського городища–2020». У повідомленні йдеться, що найближчим часом усі охочі зможуть ознайомитися з електронною версією цього видання на сайті заповідника.
Збірка містить публікації за результатами наукових досліджень, проведених на території Більського археологічного комплексу та в його окрузі у 2020 році.
Видання буде цікавим для археологів, істориків, краєзнавців, фахівців пам’яткоохоронної справи, працівників музеїв та широкого загалу шанувальників стародавньої історії.
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