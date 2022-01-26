Історико-культурний заповідник отримав книги про дослідження Більського городища

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Найближчим часом усі охочі зможуть ознайомитися з електронною версією цього видання на сайті заповідника

Історіко-культурний заповідник «Більськ» 24 січня отримав друковані примірники наукового видання «Археологічні дослідження Більського городища–2020». У повідомленні йдеться, що найближчим часом усі охочі зможуть ознайомитися з електронною версією цього видання на сайті заповідника.

Збірка містить публікації за результатами наукових досліджень, проведених на території Більського археологічного комплексу та в його окрузі у 2020 році.

Видання буде цікавим для археологів, істориків, краєзнавців, фахівців пам’яткоохоронної справи, працівників музеїв та широкого загалу шанувальників стародавньої історії.



