«Благаю допомогти нам закінчити лікування»: близнятам з Кременчука продовжили курс лікування

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 696

Юним братам-близнюкам з Кременчука потрібна допомога у лікуванні пухлини мозку. Хлопці пройшли вартісний курс лікування й зараз потребують ще фінансів для його продовження.

Як розповіла Телеграфу мама хлопчиків, Макару продовжили лікування ще на три курси.

- Хочу сказати дякую, кожному з Вас. Всі ви добре знаєте, що майже рік ми проходимо лікування з моїми хлопчиками. Матвій дав дуже гарну реакцію на лікування. Але все ж таки, велика кількість препаратів дали знати про себе, в минулому місяці нам зробили операцію з видалення апендициту. Але Матвій молодець, все витримав - мій герой.

Макар також дав позитивну динаміку на лікування, але через велику кількість супутніх захворювань динаміка значно менша, ніж у Матвія. Тому нам продовжили лікування ще на три курси Цереброкурину. У Макарчика є всі шанси бути здоровим хлопчиком як і його братик.

Для його мрії залишилося небагато, благаю Вас допомогти нам закінчити лікування, і мати щасливе дитинство. 1 курс лікування (15 ампул) коштує 16 500 грн, - розповіла мама хлопчиків Анастасія Сочкова.