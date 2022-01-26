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Хто з кременчужан може зробити ПЛР безкоштовно: роз'яснення від МОЗ

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 669

 

Безоплатному тестуванню на COVID-19 підлягають не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу

COVID-19 може мати різні симптоми, саме тому тест на коронавірус варто робити за будь-яких ознак ГРВІ. 

Симптомами коронавірусу, зокрема і нового штаму «Омікрон», може бути нежить, втома, головний біль, чхання, біль у горлі, кашель, лихоманка чи хриплий голос. Тобто симптоми можуть бути схожими на застуду та не мати специфічних ознак. Водночас тестування допомагає виявити хворобу та призначити правильне лікування.

Безоплатному тестуванню на COVID-19 підлягають не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу. Лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування наступним категоріям: 

  • особам із підозрою на COVID-19;
  • особам з ознаками інших ГРВІ;
  • особам з ознаками вірусної пневмонії;
  • пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;
  • контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19.

Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2. Якщо ж експрес-тест виявився позитивним, то підтвердження методом ПЛР не є обов’язковим. 

Направлення на безоплатне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар. Якщо він з різних причин відмовляється надати таке направлення або у вас немає сімейного лікаря, звертайтесь на гарячу лінію МОЗ 0-800-60-20-19. 


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ПЛР-тест COVID-19 направлення
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