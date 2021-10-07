Мама двох хлопчиків-близнят з Кременчука благає про допомогу в боротьбі з пухлиною мозку

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 345

До редакції Телеграфа звернулася мама двох братів-близнюків, які борються з пухлиною мозку. На проходження курсу необхідно зібрати близько 16 000 грн. Також для підтримки хлопців запустили челендж кава для близнят. Для цього необхідно перерахувати 10-20 грн для юних кременчужан.

- Ми вже вилікували Матвія, ріст його кісти зупинився. Справи у Макара трішки гірше ніж у Матвія. До доброякісного новоутворення додалися асиметрія гемосфер головного мозку, косоокість обох очей, спалахи в головному мозку. Найголовніше почати лікування препаратом Цереброкурин. Сума до збору 16 000 грн. Курс Цереброкурину 17 500 (15 ампул) нам потрібно 3 курса. На 1й і 2й курс ми зібрали і вже пройшли його, - розповіла мам хлопців.