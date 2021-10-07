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Кременчук, Благодійність

Мама двох хлопчиків-близнят з Кременчука благає про допомогу в боротьбі з пухлиною мозку

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 345

 

Хлопці потребують допомоги

До редакції Телеграфа звернулася мама двох братів-близнюків, які борються з пухлиною мозку. На проходження курсу необхідно зібрати близько 16 000 грн. Також для підтримки хлопців запустили челендж кава для близнят. Для цього необхідно перерахувати 10-20 грн для юних кременчужан.

- Ми вже вилікували Матвія, ріст його кісти зупинився. Справи у Макара трішки гірше ніж у Матвія. До доброякісного новоутворення додалися асиметрія гемосфер головного мозку, косоокість обох очей, спалахи в головному мозку. Найголовніше почати лікування препаратом Цереброкурин. Сума до збору 16 000 грн. Курс Цереброкурину 17 500 (15 ампул) нам потрібно 3 курса. На 1й і 2й курс ми зібрали і вже пройшли його, - розповіла мам хлопців. 

Допоможіть хлопцям мати щасливе дитинство без лікарні.

4731219613917925 Сочкова Анастасія Юріївна (мама хлопчиків)

5375411404627601 Сочкова Анастасія Юріївна 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благодійність
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