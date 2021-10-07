Мама двох хлопчиків-близнят з Кременчука благає про допомогу в боротьбі з пухлиною мозку

До редакції Телеграфа звернулася мама двох братів-близнюків, які борються з пухлиною мозку. На проходження курсу необхідно зібрати близько 16 000 грн. Також для підтримки хлопців запустили челендж кава для близнят. Для цього необхідно перерахувати 10-20 грн для юних кременчужан.
Допоможіть хлопцям мати щасливе дитинство без лікарні.
4731219613917925 Сочкова Анастасія Юріївна (мама хлопчиків)
5375411404627601 Сочкова Анастасія Юріївна
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