У Кременчуці відбудуться змагання з туризму «Кубок Кузнєцова 2021»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

15-17 жовтня у с. Потоки відбудуться змагання з туризму «Кубок Кузнєцова 2021». На заході передбачені класи змагань:

пішохідна смуга перешкод;

велосипедна смуга перешкод;

водна дистанція: байдарки та САПи;

нічне орієнтування.

Програма змагань:

15 жовтня (п’ятниця)

14.00 – початок роботи базового табору (наметового містечка)

19.30-21.00 – попередня реєстрація команд

16 жовтня (субота):

8.00-9.00 – реєстрація команд;

9.30 – урочисте відкриття Кубку Кузнєцова 2021;

10.00 – старт змагань.

17 жовтня (неділя):

11.00 – старт змагань;

15.00 – 15.30 підведення підсумків, оголошення та нагородження переможців, офіційне закриття змагань.

Як розповіли організатори, участь у змаганнях беруть команди, у складі двох осіб.

Дітям до 14 років дозволяється брати участь лише у команді разом з одним з батьків або тренером.

Все необхідне спорядження надають організатори.

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