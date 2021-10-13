У Кременчуці відбудуться змагання з туризму «Кубок Кузнєцова 2021»

Запрошуємо усіх на змагання
15-17 жовтня у с. Потоки відбудуться змагання з туризму «Кубок Кузнєцова 2021». На заході передбачені класи змагань:
Програма змагань:
15 жовтня (п’ятниця)
14.00 – початок роботи базового табору (наметового містечка)
19.30-21.00 – попередня реєстрація команд
16 жовтня (субота):
8.00-9.00 – реєстрація команд;
9.30 – урочисте відкриття Кубку Кузнєцова 2021;
10.00 – старт змагань.
17 жовтня (неділя):
11.00 – старт змагань;
15.00 – 15.30 підведення підсумків, оголошення та нагородження переможців, офіційне закриття змагань.
Як розповіли організатори, участь у змаганнях беруть команди, у складі двох осіб.
Дітям до 14 років дозволяється брати участь лише у команді разом з одним з батьків або тренером.
Все необхідне спорядження надають організатори.
Рекомендують взяти із собою:
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.