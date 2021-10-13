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Кременчук, Спорт, Афіша

У Кременчуці відбудуться змагання з туризму «Кубок Кузнєцова 2021»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

 

Запрошуємо усіх на змагання

15-17 жовтня у с. Потоки відбудуться змагання з туризму «Кубок Кузнєцова 2021». На заході передбачені класи змагань:

  • пішохідна смуга перешкод;
  • велосипедна смуга перешкод;
  • водна дистанція: байдарки та САПи;
  • нічне орієнтування.

Програма змагань:

15 жовтня (п’ятниця)
14.00 – початок роботи базового табору (наметового містечка)
19.30-21.00 – попередня реєстрація команд

16 жовтня (субота):
8.00-9.00 – реєстрація команд;
9.30 – урочисте відкриття Кубку Кузнєцова 2021;
10.00 – старт змагань.
17 жовтня (неділя):
11.00 – старт змагань;
15.00 – 15.30 підведення підсумків, оголошення та нагородження переможців, офіційне закриття змагань.

Як розповіли організатори, участь у змаганнях беруть команди, у складі двох осіб.
Дітям до 14 років дозволяється брати участь лише у команді разом з одним з батьків або тренером.
Все необхідне спорядження надають організатори.

Рекомендують взяти із собою:

  • особисте спорядження для пішохідної смуги перешкод (система, страхувальна мотузка, карабіни)
  • одяг, що закриває коліна та лікті
  • захист від дощу (мембранка, дощовик)
  • запасний комплект одягу.
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Автор: Альона Душенко
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