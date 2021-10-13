Після старту ринку землі на Полтавщині уклали угод на 6,3 тис. га с/г землі

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 411 Коментарів: 4

Від моменту запровадження ринку землі на Полтавщині уклали договорів на купівлю-продаж 2,3 тис. ділянок сільськогосподарської землі. Її загальна площа майже 6,3 тис. га, в середньому один гектар коштував 37 тис. 300 грн. Про це у вівторок, 12 жовтня, під час брифінгу «100 днів ринку землі» сказав директор Департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА Сергій Фролов.

- Із понад 2 тис. земельних ділянок, які відчужили в області, 71% – це земля для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 29% – землі для особистого господарства, – зазначив він.

Загалом із 1 липня до 9 жовтня в Україні відчужено понад 28,2 млн земельних ділянок загальною площею 70,5 тис. га. Середня вартість за один гектар – 43 тис. 879 грн.

Сергій Фролов зазначив, що в межах ринку землі має бути завершена земельна децентралізація. Землі с/г призначення державної форми власності за межами населених пунктів стали власністю громад.

- 9 жовтня було рівно 100 днів з відкриття ринку землі в Україні. Відновлення реального права на землю було принциповою позицією Президента України Володимира Зеленського. Громади на місцях отримали у свою власність понад 2 млн га в межах країни та можливість спрямовувати кошти від землекористування на свій розсуд. Завдяки цьому управління земельними відносинами стало прозорим, а земельні послуги і процедури максимально простими. Скасовано землеупорядну експертизу, використання земель чітко контролюють громади та держава, – сказав Сергій Фролов. Доля земельної ділянки з моменту надання дозволу на її відведення відстежується публічно. Завдяки повній цифровізації земельних питань, буде максимально усунено людський фактор та подолано корупцію.

В. о. начальника відділу правової та договірної роботи юридичного управління ГУ Держгеокадастру у Полтавській області Аліна Тандур розповіла, що державний орган вживає низку заходів, щоб відобразити повну та коректну інформацію про земельні ділянки, забезпечити необхідний доступу до цієї інформації та захистити права землекористувачів та землевласників

- Держгеокадастр переводить більшість послуг в електронний вигляд,запроваджує принцип екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок під час реєстрації ділянки державним кадастровим реєстратором, проводить онлайн наради та семінари для представників територіальних громад і центрів надання адміністративних послуг з питань роз’яснення земельного законодавства. Також відбулася модернізація кадастрових карток, їх доповнено новими шарами інформації. Нині в системі Прозоро опубліковано одне оголошення на електронні земельні торги на одну земельну ділянку площею 2 га, – зазначила Аліна Тандур.

Під час брифінгу нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Юлія Цвітоха розповідала про механізми посилення захисту прав власника землі.

- При посвідченні угоди про відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення перевіряється дотримання встановлених Земельним Кодексом України вимог до набувачів права власності на земельні ділянки, зокрема обмежень щодо загальної площі земельної ділянки. Якщо в результаті перевірки встановлено невідповідність вимогам, нотаріус відмовляє у вчиненні правочину, – розповіла Юлія Цвітоха. – При вчиненні правочину нотаріус встановлює особу набувача за документами, паспортом громадянина; перевіряє застосування до набувача санкцій у вигляді заборони на набуття у власність земельних ділянок с/г призначення; перевіряє факт включення особи набувача до переліку осіб пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції; у разі розташування земельної ділянки, яка є предметом договору на тимчасово окупованих територіях, додатково проводиться окрема перевірка приналежності земельних ділянок. Наступним кроком проводиться перевірка джерела надходження коштів.

Земельний фонд Полтавської області становить 2 млн 875 тис. га. У структурі домінують сільськогосподарські землі – це 2 млн 182 тис. га. Цими землями користуються 611 тис. землевласників. В обробітку перебуває 1 млн 732 тис. га, з них в оренді 73%. Самостійно обробляють свої землі власники паїв – це 27% площ.

- На сьогодні укладено договорів оренди земельних часток паїв 305 тис. Середня частка паю по області 3,7 га. З них до 7 років в оренді 35%, решта від 7 до 10 років, – резюмує Сергій Фролов.

Нагадаємо, що офіційно ринок землі стартував 1 липня. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Обмеження в 100 га діє до 1 січня 2024 року. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.