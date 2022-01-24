Кременчужани, які зробили бустерне щеплення, отримають ще по 500 гривень від держави

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 344

Про це заявив Президент під час відеозвернення 24 січня

Усі громадяни України, які зробили бустерне щеплення, отримають від держави ще по 500 гривень в межах програми єПідтримка. Про це заявив Президент під час відеозвернення 24 січня.

- Стратегія бустеризації стала єдиним стандартом для розвинених країн. В рамках програми єПідтримка буде додано ще 500 грн для тих громадян України, які отримують третю, бустерну дозу щеплення, – сказав Володимир Зеленський.