Кременчужани, які зробили бустерне щеплення, отримають ще по 500 гривень від держави
Сьогодні, 22:02
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Про це заявив Президент під час відеозвернення 24 січня
Усі громадяни України, які зробили бустерне щеплення, отримають від держави ще по 500 гривень в межах програми єПідтримка. Про це заявив Президент під час відеозвернення 24 січня.
- Стратегія бустеризації стала єдиним стандартом для розвинених країн. В рамках програми єПідтримка буде додано ще 500 грн для тих громадян України, які отримують третю, бустерну дозу щеплення, – сказав Володимир Зеленський.
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