Сьогодні у Кременчуці ніхто не помер через коронавірус - мерія

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Сьогодні, 24 січня, в Кременчуці зареєстрували 50 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 24 жінки віком від 18 до 75 років, 22 чоловіка віком від 26 до 80 років, три дитини віком від 12 до 17 років та 2-місячне немовля. Із них 45 перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще 5 - лікуються в інфекційних шпиталях, із них два вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 75 пацієнтів.

Одужало 11 кременчужан. Випадків смерті не зареєстрували.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 18 650 випадків хвороби: одужало 17 658, померло 670.