Кременчужанка Ярослава Ялисоветська вдруге за місяць завоювала золото

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 420

Юніорський чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні, 22-23 січня, відбувся в Сумах. Всього участь у змаганнях взяли 419 атлетів і атлеток з 24 областей України та міста Києва. Участь у змаганнях взяла кременчужанка Ярослава Ялисоветська, яка тренується під керівництвом тренерки Олени Шилової та Олени Голуб.

Ярослава Ялисоветська перемогла у бігу на дистанції 800 метрів серед юніорок. Наша спортсменка перемогла з часом 2:18,60 хв. Друге місце посіла Вікторія Бондаренко з Кіровоградщини (2:20,44 хв). Третє місце у Катерини Прилепської з Борисполя (час 2:21,12).



