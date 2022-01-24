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КрАЗ поставить п’ять автомобілів на замовлення Полтавської ОДА

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 743 Коментарів: 4

 

Сума контракту – майже 15 млн грн

Департамент будівництва, містобудування та архітектури Полтавської облдержадміністрації наприкінці минулого року уклав угоду з ТОВ «Кременчуцький автомобільний завод» на постачання п’яти дорожніх автомобілів на шасі КрАЗ. Ціна контракту – 14 млн 883 тис грн, це гроші обласного бюджету за співфінансування місцевих громад. Інформація розміщена в системі електронних закупівель Prozorro. Укладений прямий контракт за результатами переговорної процедури, оскільки тендер оголошували двічі, але він не відбувся.

Держаудитслужба провела моніторинг закупівлі, але порушень не знайшла. Тож контракт чинний. Відповідно до умов договору, техніка має бути поставлена до кінця 2022 року.

Придбають таку техніку:

  • Машина дорожня комбінована на базі самоскиду КрАЗ-5401С2 – 4 шт (ціна за одиницю – 2 млн 982 тис грн);
  • Машина дорожня комбінована на шасі КрАЗ 5401Н2 – 1 шт (ціна за одиницю – 2 млн 954 тис грн).

Відомо, що техніка призначена для громад Горішніх Плавнів, Семенівки, Решетилівки, Зінькова, Опішні.

ТОВ «Кременчуцький автомобільний завод» спеціалізується на оптовому продажу техніки і пов’язане з виробником автомобілів – ПрАТ «АвтоКрАЗ». На відміну від виробника, його дилер не перебуває у процедурі банкрутства. Контракт на 5 автівок відриває нові можливості – адже це досвід виконання  договору, який зазвичай вимагають на тендерах (у тендерній документації) – і через що ця фірма, пов’язана з КрАЗом, часто не могла претендувати на контракт – бо не мала досвіду.

Міноборони закупило автомобілі КрАЗ Cougar APC виробництва ПрАТ «АвтоКрАЗ»
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: КрАЗ автомобіль контракт Prozorro
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Коментарі: 4

1 291
antikola:
Сьогодні, 12:10

очередной схемотозsmile 


4 3
711
shtai:
Сьогодні, 13:52

Цитата: antikola

очередной схемотозsmile 

А в чем схемотоз? 


1 0
184
belka2:
Сьогодні, 14:26

Цитата: shtai
Цитата: antikola

очередной схемотозsmile 

А в чем схемотоз? 

В тім що не підтримали Маз як це робить патріотичний мер і його команда .


1 0
711
shtai:
Сьогодні, 14:37

Цитата: belka2
Цитата: shtai
Цитата: antikola

очередной схемотозsmile 

А в чем схемотоз? 

В тім що не підтримали Маз як це робить патріотичний мер і його команда .

Тут я з вами згоден. Дуже зухвалий вчинок.


0 0

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