Міноборони закупило автомобілі КрАЗ Cougar APC виробництва ПрАТ «АвтоКрАЗ»

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Військова частина Т0710 ДССТ уклала з «Промінтерінвест Груп» договір на постачання двох бронеавтомобілів КрАЗ Cougar APC. Загальна вартість контракту склала 14,928 млн грн

Державна спеціальна служба транспорту, яка входить до системи Міністерства оборони України, через портал публічних закупівель придбала броньовані автомобілі КрАЗ Cougar APC виробництва ПрАТ «АвтоКрАЗ». Про таке 20 грудня повідомив Національний Промисловий Портал.

Машини придбані за переговорною процедурою. Єдиним виробником в Україні автомобіля «КрАЗ Кугуар» є ПрАТ «АвтоКрАЗ», яке своєю чергою повідомило, що кваліфікованим дилером та продавцем цих автомобілів є ТОВ «Промінтерінвест Груп».

20 грудня військова частина Т0710 ДССТ уклала з «Промінтерінвест Груп» договір на постачання двох бронеавтомобілів КрАЗ Cougar APC (шифр «дизель») по 7,464 млн грн. Загальна вартість контракту склала 14,928 млн грн.

Бронетехніка має бути поставлена впродовж двох днів – до 22 грудня цього року.

Згідно договору, гарантійний термін обслуговування становить 12 місяців або 30 000 км експлуатації.

«КрАЗ Кугуар» або «КрАЗ Куга» (англ. KrAZ Cougar) – бронеавтомобіль, що базується на шасі Toyota Land Cruiser 79. Виробляється за ліцензією канадсько-еміратської компанії Streit Group у Кременчуці.

Бронеавтомобіль активно закуповувався у 2014 році для потреб Національної гвардії України та ДПСУ. У час, коли в Україні відчувався надзвичайний дефіцит бронетехніки, саме бронеавтомобілі КрАЗ дозволяли надати надійний протикульовий та протимінний захист військовослужбовцям, які були залучені до Антитерористичної операції.