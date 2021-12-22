Не перетвори свято на трагедію: поліція нагадала правила використання піротехніки

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 273

До кожного піротехнічного засобу обов’язково має бути інструкція, а на продукції має бути зазначена дата виготовлення та термін придатності

Використання піротехнічних засобів під час зимових веселощів стає традицією для більшості українців. Тому патрульна поліція закликає кременчужан бути свідомими та обережними під час використання новорічних фейєрверків, хлопавок і бенгальських вогнів. Патрульні нагадують: До кожного піротехнічного засобу обов’язково має бути інструкція, а на продукції має бути зазначена дата виготовлення та термін придатності.

Кожен піротехнічний виріб має бути сертифікований і відповідати вимогам безпеки. Продавати і використовувати піротехніку без відповідних сертифікатів заборонено.

Категорично заборонена реалізація та використання будь-яких піротехнічних засобів особам віком до 18 років.

Усі види піротехніки призначені тільки для використання на вулиці.

Не купуйте вироби сумнівного вигляду, що мають дефекти та інші пошкодження корпусу або фітилю.

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