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Надзвичайні новини, Споживач

На вулиці Вадима Пугачова стався витік газу, комунальникам довелося перекрити газопровід

Сьогодні, 14:22 Переглядів: 734

 

Газовики довго не могли отримати доступ до помешкання, адже двері ніхто не відчиняв

ПАТ «Кременчукгаз» повідомляє, що 22 грудня об 11.40 в квартирі 51 по вул. Вадима Пугачова, 37 стався витік газу. У зв'язку з цим перекрили газ мешканцям квартир №43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, у другому під'їзді та на другому стояку будинку.

У пресслужбі Кременчуцького міськрайонного ГУ ДСНС повідомили, що жінка, яка мешкає в квартирі 51, не відкривала двері. Але приїхали її родичі, які й надали газовикам доступ до помешкання.

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: h.kremenchug
Теги: газ витік газу
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