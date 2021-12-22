На вулиці Вадима Пугачова стався витік газу, комунальникам довелося перекрити газопровід

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Газовики довго не могли отримати доступ до помешкання, адже двері ніхто не відчиняв

ПАТ «Кременчукгаз» повідомляє, що 22 грудня об 11.40 в квартирі 51 по вул. Вадима Пугачова, 37 стався витік газу. У зв'язку з цим перекрили газ мешканцям квартир №43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, у другому під'їзді та на другому стояку будинку.

У пресслужбі Кременчуцького міськрайонного ГУ ДСНС повідомили, що жінка, яка мешкає в квартирі 51, не відкривала двері. Але приїхали її родичі, які й надали газовикам доступ до помешкання.