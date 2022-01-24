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«Могли зґвалтувати, і це було нормою»: що відбувалося у колоніях для неповнолітніх

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 768

Журналісти Громадського досліджували чи змінилася ситуація

У Кременчуці залишилася єдина в Україні виховна колонія серед неповнолітніх. Журналісти Громадського досліджували ситуацію, що було кілька років назад та чи змінилася ситуація в Україні. 

«За вказівкою адміністрації «опускали», кидали головою в унітаз, робили все, що завгодно. Могли зґвалтувати, і це було нормою» — такими були закони в підліткових колоніях кілька років тому — «виживав сильніший».

А чи змінилась система зараз?
У новому відео «Виправити, а не карати» розповідаємо про те, що відбувається у колоніях для неповнолітніх і чи виправляють вони підлітків. А може навпаки, «ламають» їх, надаючи символічний квиток у злочинний світ?

«Сподіваюсь, що цей фільм змусить глядачів замислитися про ставлення до дітей-правопорушників, а також відведе самих підлітків від злочинної стежки», — пояснює наша журналістка Вікторія Рощина.25 січня відео «Виправити, а не карати» на YouTube каналі Громадського

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Автор: Альона Душенко
Теги: колонія виховна колонія
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