«Могли зґвалтувати, і це було нормою»: що відбувалося у колоніях для неповнолітніх

Журналісти Громадського досліджували чи змінилася ситуація
У Кременчуці залишилася єдина в Україні виховна колонія серед неповнолітніх. Журналісти Громадського досліджували ситуацію, що було кілька років назад та чи змінилася ситуація в Україні.
А чи змінилась система зараз?
У новому відео «Виправити, а не карати» розповідаємо про те, що відбувається у колоніях для неповнолітніх і чи виправляють вони підлітків. А може навпаки, «ламають» їх, надаючи символічний квиток у злочинний світ?
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