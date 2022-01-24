Кременчуцький боєць Максим Лю став чемпіоном України

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 754

Протягом 20 та 21 січня у Запоріжжі відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби серед борців до 23-х років. Кременчуцький боєць Максим Лю виступив у ваговій категорії до 63 кг. Наш спортсмен, який представляє Збройні Сили України, виступає під керівництвом тренера Анатолія Коханевича.

На шляху до золота наш спортсмен здолав Данила Накалюжного (Київська область), Мустафу Аджиєва (Київ), Миколу Яхонтова (Дніпропетровська область). У фіналі Максим Лю переміг Олександра Яковлева з Київської області.