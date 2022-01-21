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Сміття з садочку №5 приберуть вже сьогодні, а от ремонт планують завершити 27 січня

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 250

 

20 січня Віталій Малецький завітав до дитячого садочку №5, який досі залишається закритим

20 січня міський голова Віталій Малецький завітав до дитячого садочку №5, який досі залишається закритим через неналежне виконання робіт з термомодернізації. Про результати візиту Віталій Малецький розповів на засідання виконкому 21 січня.

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Пан Малецький поспілкувався з директоркою та персоналом садочку та на власні очі побачив будівельне сміття, розкидане по всій території, а також недоліки, пов'язані з демонтажем лісів і зберіганням будівельних матеріалів.

- Зв'язалися з київським офісом цієї компанії, вони обіцяли сьогодні все це прибрати.

Щодо відкосів на прольотах між першим та другим поверхами та в коридорі, то тут роботи мають завершити до 27 січня.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: дитячий садочок ремонт термомодернізація
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