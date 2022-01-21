«Стик і я відчув хруст»: кременчуцький футболіст Родіон Посєвкін

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 406

Футболіст, який зараз виступає за Першоліговий «Гірник-Спорт» розповів як після важкої травми повертається до тренувань

Футболіст «Гірник-Спорта» Родіон Посєвкін отримав серйозну травму наприкінці першої частини чемпіонату Першої ліги. Півзахисник «гірників» переніс операцію у Києві та вдруге навчався ходити. Пресслужбі клубу Родіон розповів, як отримав травму, де бере натхнення, аби вставати попри біль та про гру у складі збірної України.

«Важко робити перші кроки»

- Зараз добре себе почуваю – ходжу без милиць. Скоро повернуся до залу, щоб реабілітуватися та відновитися, - такими словами почав нашу бесіду 20-річний футболіст.

- Як проходить реабілітація?

- Після операції, яку зробили у Києві, повернувся до Кременчука. Потихеньку розробляв ногу та пив ліки.

- Ти ще не приступав до фізичних навантажень?

- Ще ні. Лише після новорічних свят вперше вийшов на вулицю без милиць.

- Тобто ти навчався ходити наново?

- Вже навчився (сміється Родіон).

- Важко робити перші кроки?

- Важко. З кожним разом краще. Але ще шкутильгаю. Й на цьому дякую.

Одразу після трами

Про мотивацію після травми

- Родіоне, це перша серйозна травма у твоїй кар’єрі?

- Так.

- Особисто для тебе, що є мотивацією, щоб стати й почати все знову?

- А що, завершувати з життям? Життя ж не завершується після травми. Що надихало? Бажання швидше повернутися до тренувань та футболу.

- Скучив за футболом?

- Так, звичайно.

Перший день на вулиці без милиць

«Стик і я відчув хруст»: про те, як отримав травму

За два-три тури до завершення осінньої частини чемпіонату на тренуванні Родіон отримав травму.

- На тренуванні була боротьба за нейтральний м’яч, - згадує жахливий для себе момент Родіон. - Я був перший на м’ячі – прокинув, далі невеликий стик і я відчув хруст… Больовий шок. Ввечері зробив УЗІ, яке показало, що травма серйозна – розрив передніх хрестоподібних зв'язок.

- Чим займався на лікарняному?

- Після операції у перші два тижні був максимально постільний режим: прокинувся, поїв, цілий день у телефоні й спати. Так проходили перші дні після операції. Зараз вже виходжу на вулицю, у магазин.

- Що говорять лікарі? Як швидко зможеш повернутися на поле?

- У кращому випадку пів року після операції буду відновлюватися. Два місяці вже минуло. Незабаром повернуся до спортзалу й там буде залежати, наскільки плідно буду працювати й через скільки зможу відновити коліно.

- Команда наприкінці місяця виходить з відпустки. Будеш підтримувати хлопців на «Кубку Віктора Пожечевського», який стартує 1 лютого?

- Я зараз у Кременчуці й тут буду проходити реабілітацію. З хлопцями підтримую зв'язок. На тренування не зможу, а ось на ігри буду приходити дивитися.

«Дали шанс зіграти за збірну України»

У вихованця МФК «Кремінь» Родіона Посєвкіна, першим тренером якого є Олександр Назаренко, є досвід виступів за юнацькі збірні України U-16 та U-18.

Радіон Посєвкін та ексміський голова Кременчука Олег Бабаєв

- Родіоне, що ти відчував, коли вдягав футболку національної збірної?

- Коли мене востаннє викликали, то я ще грав у «Ворсклі», два роки тому. Я тоді добре себе проявив у чемпіонаті U-19. Тренери збірної побачили й викликали. Відчував, що заохотили мене за хорошу роботу в команді та на чемпіонаті. Дали шанс зіграти за збірну.

- Мрієш ще зіграти за збірну України?

- Так. У мене вік дозволяє зіграти лише за основну команду.

- Яка в тебе футбольна мрія?

- Навіть не знаю… Якщо я скажу, що мрію стати чемпіоном України. Зараз у це важко повірити, але чому б ні.