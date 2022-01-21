«Стик і я відчув хруст»: кременчуцький футболіст Родіон Посєвкін

Футболіст, який зараз виступає за Першоліговий «Гірник-Спорт» розповів як після важкої травми повертається до тренувань
Футболіст «Гірник-Спорта» Родіон Посєвкін отримав серйозну травму наприкінці першої частини чемпіонату Першої ліги. Півзахисник «гірників» переніс операцію у Києві та вдруге навчався ходити. Пресслужбі клубу Родіон розповів, як отримав травму, де бере натхнення, аби вставати попри біль та про гру у складі збірної України.
- Зараз добре себе почуваю – ходжу без милиць. Скоро повернуся до залу, щоб реабілітуватися та відновитися, - такими словами почав нашу бесіду 20-річний футболіст.
- Як проходить реабілітація?
- Після операції, яку зробили у Києві, повернувся до Кременчука. Потихеньку розробляв ногу та пив ліки.
- Ти ще не приступав до фізичних навантажень?
- Ще ні. Лише після новорічних свят вперше вийшов на вулицю без милиць.
- Тобто ти навчався ходити наново?
- Вже навчився (сміється Родіон).
- Важко робити перші кроки?
- Важко. З кожним разом краще. Але ще шкутильгаю. Й на цьому дякую.
- Родіоне, це перша серйозна травма у твоїй кар’єрі?
- Так.
- Особисто для тебе, що є мотивацією, щоб стати й почати все знову?
- А що, завершувати з життям? Життя ж не завершується після травми. Що надихало? Бажання швидше повернутися до тренувань та футболу.
- Скучив за футболом?
- Так, звичайно.
За два-три тури до завершення осінньої частини чемпіонату на тренуванні Родіон отримав травму.
- На тренуванні була боротьба за нейтральний м’яч, - згадує жахливий для себе момент Родіон. - Я був перший на м’ячі – прокинув, далі невеликий стик і я відчув хруст… Больовий шок. Ввечері зробив УЗІ, яке показало, що травма серйозна – розрив передніх хрестоподібних зв'язок.
- Чим займався на лікарняному?
- Після операції у перші два тижні був максимально постільний режим: прокинувся, поїв, цілий день у телефоні й спати. Так проходили перші дні після операції. Зараз вже виходжу на вулицю, у магазин.
- Що говорять лікарі? Як швидко зможеш повернутися на поле?
- У кращому випадку пів року після операції буду відновлюватися. Два місяці вже минуло. Незабаром повернуся до спортзалу й там буде залежати, наскільки плідно буду працювати й через скільки зможу відновити коліно.
- Команда наприкінці місяця виходить з відпустки. Будеш підтримувати хлопців на «Кубку Віктора Пожечевського», який стартує 1 лютого?
- Я зараз у Кременчуці й тут буду проходити реабілітацію. З хлопцями підтримую зв'язок. На тренування не зможу, а ось на ігри буду приходити дивитися.
У вихованця МФК «Кремінь» Родіона Посєвкіна, першим тренером якого є Олександр Назаренко, є досвід виступів за юнацькі збірні України U-16 та U-18.
- Родіоне, що ти відчував, коли вдягав футболку національної збірної?
- Коли мене востаннє викликали, то я ще грав у «Ворсклі», два роки тому. Я тоді добре себе проявив у чемпіонаті U-19. Тренери збірної побачили й викликали. Відчував, що заохотили мене за хорошу роботу в команді та на чемпіонаті. Дали шанс зіграти за збірну.
- Мрієш ще зіграти за збірну України?
- Так. У мене вік дозволяє зіграти лише за основну команду.
- Яка в тебе футбольна мрія?
- Навіть не знаю… Якщо я скажу, що мрію стати чемпіоном України. Зараз у це важко повірити, але чому б ні.