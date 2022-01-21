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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік убив свого родича: тіло знайшов брат покійного

Сьогодні, 15:44 Переглядів: 176

 

У разі визнання судом вини ймовірному убивці загрожує від семи до десяти років позбавлення волі

19 січня близько 5.00 до поліції звернувся 24-річний житель села Олександрівки Лубенського району і повідомив, що у власному домі знайшов тіло свого брата. Про це інформує Лубенський райвідділ поліції.

Коли поліцейські приїхали на виклик, то побачили у будинку тіло 36-річного місцевого жителя з тілесними ушкодженнями. Копи встановили, що до вбивства причетний 37-річний близький родич покійного.

На місці події слідчі вилучили речові докази, які направили на експертне дослідження. Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Наразі слідчі поліції, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, проводять досудове розслідування. У разі визнання судом вини підозрюваному загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: убийство вбивство
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