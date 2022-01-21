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Кременчук, Полтавщина

Скільки пар на Полтавщині об'єднали долі у 2021 році

Сьогодні, 08:47 Переглядів: 284

 

Часто майбутні подружжя користувалися послугою «Шлюб за добу»

Минулого року у Полтавській, Сумській та Чернігівських областях сімейні стосунки зареєстрували понад 16 000 пар, що майже на 4 000 шлюбів більше, ніж у 2020 році. Зокрема на Полтавщині відбулося 7 тисяч шлюбних церемоній, на Сумщині – близько 5 000 та більше як 4 000 весіль – на Чернігівщині.

Варто зазначити, що нерідко майбутні подружжя користувалися послугою «Шлюб за добу» – зручним сервісом, який дозволяє громадянам офіційно засвідчити стосунки протягом 24 годин з моменту подачі заяви на державну реєстрацію шлюбу.

За словами очільниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини Свистун, зекономити час на очікуванні процедури реєстрації стосунків у 2021 році зголосилися понад 2 000 пар молодят, скориставшись сервісом Мін’юсту «Шлюб за добу». У тому числі понад 700 охочих пар поєднали свої долі на Полтавщині, більше 800 – на Сумщині та понад 600 закоханих пар – на Чернігівщині.

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Автор: Альона Душенко
Теги: шлюб сім'я
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