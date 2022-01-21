Юні кременчужани можуть в рамках конкурсу намалювати Словаччину

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Конкурс триває з 20 січня до 20 квітня

У рамках року Словацької Республіки у Кременчуці оголошений конкурс дитячого малюнка та плаката «Словаччина і Україна – друзі та партнери».

Метою проведення конкурсу є розвиток дитячої творчості, пропаганда ідей дружби і співробітництва між Словацькою Республікою і Україною, виховання молодого покоління, розвиток культурно-освітньої та мистецької роботи; активізація творчого потенціалу дітей та молоді; сприяння, виявлення, відбір та підтримка талановитої молоді; підтримка дружби між Україною та Словацькою Республікою.

У конкурсі візьмуть участь діти із Кременчука, Кременчуцького району, України та Словацької Республіки.

Організатори конкурсу: Інститут розвитку Кременчука, Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку (АСМБР) за підтримки Посольства Словацької Республіки в Україні.

Конкурс проходить з 20 січня до 20 квітня. Учасниками можуть бути діти віком від 6 до 15 років, які проживають у Кременчуці та Кременчуцькому районі.

На конкурс подаються малюнки у довільній графічній, живописній формах, виконані олівцями, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю. Розмір роботи має бути форматом А1, А2 або А3.

Повністю положення про конкурс буде оприлюднене пізніше. Довідки за телефоном (067)2471127.

