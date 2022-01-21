Догрався: на Полтавщині п'яний керманич отримав 8 протоколів і постанов за два дні

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 900 Коментарів: 1

Відносно 47-річного жителя Лубенського району склали 8 протоколів та адмінпостанов за ряд порушень правил дорожнього руху, серед яких, зокрема, керування машиною напідпитку та злісна непокора законним вимогам поліцейських.

За матеріалами Миргородського райвідділу поліції, водій ВАЗу потрапив в поле зору екіпажу патрульних двічі протягом їх чергування з 16 на 17 січня.

Так, 16 січня близько 16.00 чоловік порушив вимоги дорожньої розмітки, потім – проігнорував сигнал поліцейських про зупинку та намагався втекти. Правоохоронці зупинили втікача та під час перевірки встановили, що він керував автомобілем без посвідчення водія та інших реєстраційних документів й мав очевидні ознаки сп’яніння. Також з’ясувалося, що порушника вже притягували до адміністративної відповідальності за керування напідпитку – наприкінці 2021 року суд наклав на жителя Лубенщини 17 тисяч гривень штрафу.

Тоді відносно водія склали два протоколи: за повторне керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 130 КУпАП) та злісну непокору законній вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов'язків (ст. 185 КУпАП). Окрім того, йому вручили дві постанови за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки (ч. 1 ст. 122 КУпАП) та керування автівкою водієм, який не має при собі посвідчення водія та інших реєстраційних документів (ч. 1 ст. 126 КУпАП).

Незважаючи на відсторонення від керування автомобілем, вже о 6.00 17 січня чоловік знову п'яним сів за кермо авто. Побачивши патруль, він спробував «відірватися» від поліцейських, однак не впорався з керуванням та наїхав на огорожу вуличного газорозподільника.

Цього разу поліцейські задокументували ще 4 правопорушення, серед яких: повторне керування авто у стані алкогольного сп’яніння (ч. 2 ст. 130 КУпАП), керування машиною водієм, який не має при собі реєстраційних та інших документів (ч. 1 ст. 126 КУпАП), порушення правил дорожнього руху (ст. 125 КУпАП), зокрема таке, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди (ст. 124 КУпАП).

Відповідно до ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення за керування автомобілем напідпитку вперше суд може призначити 17 тисяч гривень штрафу та позбавити права керування авто на 1 рік.

Якщо протягом року автомобіліста вдруге притягнуть до адмінвідповідальності, за скоєне правопорушення суд може накласти 34 тисячі гривень штрафу та позбавити права керування на 3 роки. Окрім того, за рішенням суду машину можуть оплатно вилучити – продати на аукціоні, а отримані кошти повернути власнику. З урахуванням майнового стану порушника суд може обрати й інший вид стягнення – до 10 діб адміністративного арешту.

За третє таке порушення закон передбачає 51 тисячу гривень штрафу, 10 років позбавлення права керування автомобілем та конфіскацію автомобіля (але цього разу вже безоплатно) або арешт строком на 15 діб.