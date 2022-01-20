20 січня COVID-19 діагностували у 62 кременчужан, від хвороби одужала 41 людина

Вчора, 21:29 Переглядів: 430

20 січня в місті зареєстрували 62 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 37 жінок віком від 23 до 90 років, 22 чоловіки віком від 22 до 88 років та три дитини віком від 1 до 8 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 55 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, сім – лікуються в інфекційному шпиталі, із них - два вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 64 людини. За добу одужала 41 особа.

Сьогодні в місті випадків смерті не було.

Загалом у Кременчуці налічують 18 524 хворих, одужало 17 586, померло 667.