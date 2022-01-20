Хто завтра з кременчужан залишиться без світла
Сьогодні, 18:30
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Назвали адреси кременчужан, які матимуть проблеми з електроенергією
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 21 січня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами:
- вул. 1905 року, 11-34,
- вул. Сєдова,
- вул. Раїси Кириченко,
- пров. Нечая,
- пров. Сєдова,
- пров. Бригадний,
- вул. Юрія Кондратюка,
- пров. Кооперативний,
- туп. Юрія Кондратюка, 1-й
- пр. Юрія Кондратюка.
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