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Хто завтра з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 257

 

Назвали адреси кременчужан, які матимуть проблеми з електроенергією 

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 21 січня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами:

  • вул. 1905 року, 11-34,
  • вул. Сєдова,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • пров. Нечая,
  • пров. Сєдова,
  • пров. Бригадний,
  • вул. Юрія Кондратюка,
  • пров. Кооперативний,
  • туп. Юрія Кондратюка, 1-й
  • пр. Юрія Кондратюка.
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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