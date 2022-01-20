Хто завтра з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 257

Назвали адреси кременчужан, які матимуть проблеми з електроенергією

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 21 січня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста. З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами: вул. 1905 року, 11-34,

вул. Сєдова,

вул. Раїси Кириченко,

пров. Нечая,

пров. Сєдова,

пров. Бригадний,

вул. Юрія Кондратюка,

пров. Кооперативний,

туп. Юрія Кондратюка, 1-й

пр. Юрія Кондратюка.

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