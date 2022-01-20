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Надзвичайні новини, Полтавщина, Україна, Світ

Поліція «накрила» банду сутенерів, яка тримала будинки розпусти у 15 областях України

Сьогодні, 18:17 Переглядів: 433

 

Сутенери втягнули у заняття проституцією понад 80 жінок

Поліція встановила організатора та 13 учасників угруповання, які втягнули у заняття проституцією понад 80 жінок та організували розгалужену мережу місць розпусти. За даними управління комунікації Національної поліції України, банда діяла на території 15 областей держави та в Києві.

Організатором виявився 40-річний житель міста Дніпро. До сутенерської діяльності він залучив ще 13 спільників. Зловмисники облаштували 28 борделів на території столиці та в 15 областях держави.  

Поліцейські також встановили понад 80 жінок, які працювали на учасників банди та надавали сексуальні послуги, вартість яких становила від 800 гривень до 5 000  гривень. Незаконно отримані гроші організатор розподіляв між всіма членами групи та реалізовував через підставні підприємства – купляв нерухомість та відкривав банківські рахунки.

18 січня правоохоронці провели понад 40 санкціонованих обшуків на території 15 областей України та у столиці. У помешканнях фігурантів та в приміщеннях, де надавалися сексуальні послуги, вилучили речові докази, які підтверджують діяльність організованої злочинної групи. Серед вилученого – близько пів мільйона гривень, які учасники отримали за надання сексуальних послуг, віртуальна АТС, що використовувалась для приховування реальних телефонних номерів учасників угруповання. Окрім того, у всіх місцях розпусти знайшли приховані відеокамери, запис з яких передавався на сервер організатора злочинної діяльності. Поліцейські вилучили відеотехніку та сервер зі збереженими відеофайлами.

Під час проведення обшуків у помешканні організатора банди спільниця намагалась винести його особистий ноутбук, понад 300 тисяч гривень, «чорнові» записи та документи.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Організатору та всім членам угруповання загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років.

Поліцейські зараз встановлюють інших учасників, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: бордель проституція сутенери
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