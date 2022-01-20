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Стартував Відкритий чемпіонат Кременчука з волейболу

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 191

 

Змагання проходять на кількох спортивних майданчиках міста

19 січня у Кременчуці стартував Відкритий чемпіонат Кременчука з волейболу. Один з організаторів змагань Олексій Марченко розповів «Телеграфу» про проведення чемпіонату. Схема минулорічна: дві ліги згідно майстерності.

На першому етапі команди грають по коловій системі з нарахуванням очок. На другому етапі перші чотири команди в кожній лізі розігрують призові місця. Змагання будуть проходити по робочих днях після 18.00 у спортзалах ПК «Кредмаш», «Вагонобудівник», «Нафтохімік» та льотного коледжу. 

У залі КДЮСШ розпочався чемпіонат з волейболу серед аматорських команд сезону 2021-2022 років. У нинішньому сезоні бере участь 14 команд. У стартовому матчі зіграли дебютанти - команди КДЮСШ ім. В. Кисельова та команда «Нива» (Онуфріївський район).

Розклад змагань та турнірні таблиці

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Автор: Альона Душенко
Теги: волейбол чемпіонат
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