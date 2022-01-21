У Кременчуці нетвереза дівчинка-підліток, ймовірно, намагалася покінчити з собою (додано)

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 795

Зараз вона у реанімації

20 січня близько 23.00 до реанімації дитячої лікарні привезли 16-річну дівчину, яка, ймовірно, намагалася покінчити з собою. За інформацією оперативних служб, у неї було отруєння алкоголем та множинні пошкодження поверхні рук.

Пресслужба Кременчуцького райуправління поліції спробу самогубства наразі не підтвердила, тож чекатимемо на коментар від правоохоронців.

Родина раніше не потрапляла в поле зору поліції. Зараз до справи долучаються ювенальні поліцейські, вони спілкуватимуться з родиною, аби з'ясувати, з ким дівчина вживала алкоголь і чому їй стало погано. Відомо, що о 19.00 вона повернулася додому, а близько 23.00 їй стало зле.

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Як повідомила ТЪ заступниця директора з навчально-методичної роботи Кременчуцького педколеджу Наталія Деньга, де навчається дівчина, зараз дитина знаходиться у задовільному стані, її вже переводять з реанімації до звичайної палати.

У навчальному закладі конфліктів у неї не було, з іншими студентами вона знаходила спільну мову. У педколеджі залучатимуть психолога, який надалі працюватиме з дитиною, колектив всіляко підтримуватиме дівчину.