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У Горішніх Плавнях навпроти будівлі суду на стіні з'явилася лайка на адресу судді

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 385

 

Суддя вважає, що дії невідомих осіб є своєрідною спробою зашкодити авторитету правосуддя та вплинути на нього як на суддю

У Горішніх Плавнях 17 січня невідомі особи спробували вчинити вплив на суддю не зовсім звичним способом. Деталі повідомили у виданні «Судебно-юридическая газета».

Як повідомив Вищій раді правосуддя суддя Комсомольського міського суду Полтавської області Олег Солоха, заступниця апарату суду звернула його увагу на те, що на фасаді дому навпроти будівлі суду хтось написав нецензурні висловлювання на адресу пана Солохи.

Нецензурні слова написані були великими літерами, внаслідок чого напис став особливо примітним.

Суддя вважає, що дії невідомих осіб є своєрідною спробою зашкодити авторитету правосуддя та вплинути на нього як на суддю.

18 січня Олег Солоха подав заяву до місцевого відділку поліції про вчинення правопорушення за статтею 376 ККУ (Втручання в діяльність судових органів).

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: «Судова влада»
Теги: лайка суд Комсомольський суд Горішні Плавні
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