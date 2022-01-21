Вихованка кременчуцького хокею Єлизавета Якименко дебютує в чемпіонаті України

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 91

22-23 січня хокею в Україні стане більше - одразу в двох містах стартує VI чемпіонату України з хокею серед жінок. Участь у першості України сезону-2021/2022 візьмуть чотири команди: «Пантери» (Харків), «Королеви Дніпра» та «Дніпровські Білки» (обидві - Дніпро) і «Україночка» (Київ).

У заявці харків’янок – 13-річна вихованка кременчуцького хокею, КДЮСШ «Авангард», нападниця Єлизавета Якименко (перші тренери Андрій Смирнов та Денис Ісаєнко). Цікаво, що її батьків, Романа та Тетяну, як і саму Єлизавету з сестрою Катериною, часто можна побачити на фан-секторі ХК «Кременчук». Єлизавета тренувалася та грала з хлопчиками в дитячо-юнацьких командах «Кременчука»

1 тур

22-23 січня (субота-неділя):

«Україночка» - «Королеви Дніпра»

«Пантери» - «Дніпровські Білки»

На фото харківські «Пантери», Єлизавета Якименко у другому ряді друга праворуч.