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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Вихованка кременчуцького хокею Єлизавета Якименко дебютує в чемпіонаті України

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 91

Дівчинка займалася разом з хлопцями

22-23 січня хокею в Україні стане більше - одразу в двох містах стартує VI чемпіонату України з хокею серед жінок. Участь у першості України сезону-2021/2022 візьмуть чотири команди: «Пантери» (Харків), «Королеви Дніпра» та «Дніпровські Білки» (обидві - Дніпро) і «Україночка» (Київ).

У заявці харків’янок – 13-річна вихованка кременчуцького хокею, КДЮСШ «Авангард», нападниця Єлизавета Якименко (перші тренери Андрій Смирнов та Денис Ісаєнко). Цікаво, що її батьків, Романа та Тетяну, як і саму Єлизавету з сестрою Катериною, часто можна побачити на фан-секторі ХК «Кременчук». Єлизавета тренувалася та грала з хлопчиками в дитячо-юнацьких командах «Кременчука»

1 тур

22-23 січня (субота-неділя):

  • «Україночка» - «Королеви Дніпра»
  • «Пантери» - «Дніпровські Білки»

На фото харківські «Пантери», Єлизавета Якименко у другому ряді друга праворуч.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Єлизавета Якименко чемпіонат України
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