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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Афіша

Після спалаху захворювання хокеїсти «Кременчука» приступили до тренувань

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 264

 

Незабаром гравці вийдуть на лід проти херсонської команди

Вчора, 19 січня, хокеїсти «Кременчука» приступили до повноцінних тренувань на арені «Айсберг». Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу. Хокеїсти «містян» здали тести на коронавірус, які виявилися негативними.

Вже 22 січня ХК «Кременчук» зіграє вдома з херсонським «Дніпро». Матч розпочнеться о 13.00. Вартість квитка – 50 гривень.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня в кременчуцькій команди захворіло майже пів складу. Команда не змогла вистояти проти молоді БСФК, а матч з «Соколом» довелося перенести. 

Мінус 11 гравців з температурою: ослаблений «Кременчук» поступається БСФК та йде на ізоляцію
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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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