У Кременчуці сталася аварія за участю п'яти легковиків і автобуса

20 січня близько 10.00 на вулиці Свіштовській сталася аварія за участю п'яти легковиків і автобуса. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.
За попередньою інформацією, керманич автобуса, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі авто Toyota. Натомість водій Toyota, намагаючись уникнути зіткнення, повернув та протаранив автомобілі, що стояли на парковці.
У результаті ДТП автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками, люди не постраждали.
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