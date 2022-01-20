1
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Надзвичайні новини

У Кременчуці сталася аварія за участю п'яти легковиків і автобуса

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 1 935 Коментарів: 2

 

Почалося все з того, що керманич автобуса не надав перевагу у русі авто Toyota

20 січня близько 10.00 на вулиці Свіштовській сталася аварія за участю п'яти легковиків і автобуса. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.

За попередньою інформацією, керманич автобуса, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі авто Toyota. Натомість водій Toyota, намагаючись уникнути зіткнення, повернув та протаранив автомобілі, що стояли на парковці.

У результаті ДТП автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками, люди не постраждали.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП автобус парковка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

1 280
antikola:
Сьогодні, 10:39

сочувствую тем кто на стоянке стоял-никого не трогал....нежданчик печальный...И вот интересная ситуация получается. ну возместят им ремонт,например. Человек имел новую машину, получил битка, который он продаст гораздо дешевле чем мог бы...кто этот ущерб возместит? 


9 1
296
LYuSIYa:
Сьогодні, 10:43

Добрі гальма у позашляховика smile Мабуть швидкість була 40 км/год. Ото людям сюрприз на роботі.


11 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх