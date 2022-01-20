У Кременчуці сталася аварія за участю п'яти легковиків і автобуса

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 1 935 Коментарів: 2

Почалося все з того, що керманич автобуса не надав перевагу у русі авто Toyota

20 січня близько 10.00 на вулиці Свіштовській сталася аварія за участю п'яти легковиків і автобуса. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.

За попередньою інформацією, керманич автобуса, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі авто Toyota. Натомість водій Toyota, намагаючись уникнути зіткнення, повернув та протаранив автомобілі, що стояли на парковці.

У результаті ДТП автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками, люди не постраждали.