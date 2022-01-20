У Горішніх Плавнях водій збив жінку і втік (момент ДТП)

Сьогодні, 10:16 Переглядів: 1 351 Коментарів: 3

Правоохоронці звертатимуться до суду з клопотанням, аби автівку вилучили у власника

19 січня близько 15.00 на вулиці Миру у Горішніх Плавнях водій на BMW збив жінку, яка йшла по пішохідному переходу, і втік з місця ДТП. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління поліції.

Потерпілу з травмами забрали до лікарні, зараз жінку і досі обстежують, за її станом спостерігають лікарі.

36-річного керманича знайшли, наразі він дає показання слідчим; вчора вони встановили всі обставини аварії. Правоохоронці звертатимуться до суду з клопотанням, аби автівку вилучили у власника.

Відомості про подію внесли до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.